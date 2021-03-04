В Дагестане начата проверка массовой гибели птиц в заливах

В прокуратуре Дагестане проводится проверка информации о массовой гибели птиц в заливах "Муравейник" и "Аграханский", появившейся в минувшую среду в интернете. По сообщению надзорного ведомства, на месте отобран биологический материал, который отправлен на исследование.

Речь идет о гибели множества пернатых - лебедей, уток, лысух, крякв, селезней, которых в водах двух заливов обнаружили рыболовы.

На место ЧП выехали работники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ими будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране окружающей среды.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.