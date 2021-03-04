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04.03.2021 11:20
Рубрика: Общество

В Дагестане начата проверка массовой гибели птиц в заливах

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В прокуратуре Дагестане проводится проверка информации о массовой гибели птиц в заливах "Муравейник" и "Аграханский", появившейся в минувшую среду в интернете. По сообщению надзорного ведомства, на месте отобран биологический материал, который отправлен на исследование.

Фото: iStock
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Речь идет о гибели множества пернатых - лебедей, уток, лысух, крякв, селезней, которых в водах двух заливов обнаружили рыболовы.

На место ЧП выехали работники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ими будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране окружающей среды.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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