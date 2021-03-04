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04.03.2021 21:36
Рубрика: Экономика

Смартфон к батарее

Железноводск сэкономил на коммуналке благодаря умным технологиям
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставрополье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Экономический эффект от проекта "Умный город" подсчитали власти Железноводска. Цифровая технология заработала в городе с конца 2019-го года. За это время школы и детсады стали тратить на 22 процента меньше тепловой энергии, хотя зима на Ставрополье в этом году оказалась холодной.

Всю инфраструктуру "Умного города" установили за полгода. В городе появилась система отслеживания передвижения общественного транспорта, умные остановки и пешеходные переходы. Заработала система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов. Датчики, контролирующие потребление воды, электричества и тепла, установлены в 25 детсадах и школах, они мониторят расход круглосуточно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Они считывают информацию с термометров. Один термодатчик висит на улице, два - в самом теплом и самом холодном помещениях. Если на улице холодает, то система автоматически поднимает температуру внутри. Если на улице тепло, система перекрывает подачу горячей воды и начинает гонять по кругу ту, что уже в трубах, пока не установится заданная температура, - пояснил начальник управления городского хозяйства администрации Железноводска Сурен Михитарян.

В регионе Кавказских Минеральных Вод сильные перепады температуры возникают постоянно. Без цифровой технологии, батареи "кочегарят", даже когда на улице плюс 25. Теперь же директор школы или детсада может через смартфон отрегулировать температуру.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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