Авиация Балтфлота уничтожила отряд кораблей "противника"

Уничтожение отряда боевых кораблей условного противника отработали на учениях экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, в учении участвовали пять самолетов - многофункциональные истребители СУ-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны кораблей условного противника и нанесение по ним ракетно-бомбового удара. Чтобы "противнику" было сложнее отразить авиаудар, авиация заходила на цели с разных направлений, одновременно маневрируя по скорости и высоте.

Роль отряда "вражеских" кораблей сыграли три боевых корабля Балтийского флота, которые сейчас выполняют задачи в море.

Тем временем

Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота провели учение по уничтожению воздушных целей. Используя зенитные ракетные системы "Тор-М2", они тренировались в отражении ударов средств воздушного нападения условного противника и в прикрытии важных промышленных объектов Калининградской области. В учении на одном из полигонов Балтийского флота участвовали более двухсот военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.