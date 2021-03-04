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04.03.2021 16:39
Рубрика: Власть

Авиация Балтфлота уничтожила отряд кораблей "противника"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Уничтожение отряда боевых кораблей условного противника отработали на учениях экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в морских полигонах в Калининградской области.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, в учении участвовали пять самолетов - многофункциональные истребители СУ-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны кораблей условного противника и нанесение по ним ракетно-бомбового удара. Чтобы "противнику" было сложнее отразить авиаудар, авиация заходила на цели с разных направлений, одновременно маневрируя по скорости и высоте.

Роль отряда "вражеских" кораблей сыграли три боевых корабля Балтийского флота, которые сейчас выполняют задачи в море.

Тем временем

Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота провели учение по уничтожению воздушных целей. Используя зенитные ракетные системы "Тор-М2", они тренировались в отражении ударов средств воздушного нападения условного противника и в прикрытии важных промышленных объектов Калининградской области. В учении на одном из полигонов Балтийского флота участвовали более двухсот военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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