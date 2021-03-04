МЧС разъяснило поведение водителей в метель

В МЧС разъяснили, как надо вести себя водителям на дороге во время пурги или сильнейших буранов. Нередко в такую погоду снегом заметает не только трассу, но и машины по крыши, а то и выше. У спасателей советов несколько, но главный - не покидать автомобиль.

Советы от МЧС: находиться от авто в пределах видимости и знать, что звонок на номер 112 пройдет и при нуле на счете. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Ждать помощи нужно только внутри автомобиля. Если автомобиль сломался, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками или повесьте на антенну яркую ткань", - сообщили в МЧС России агентству ТАСС.

Самое главное, что не надо паниковать, и даже, если надо отойти, чтобы осмотреться, главное - удаляться так, чтобы не терять из вида автомобиль.

В МЧС также напомнили водителям про необходимость держать заряженным телефон. Его надо держать в максимально теплом месте, так он дольше сохраняет заряд. При этом вызвать спасателей можно по телефону экстренных вызовов "112" даже при нулевом балансе. Звонок все равно пройдет.

Еще один совет от спасателей по сути не нов: взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и продукты питания. Необходимо также предварительно поинтересоваться прогнозом погоды, и если есть предупреждение синоптиков, то лучше отказаться от поездки. Но если все же ехать надо, то перемещаться в метель и снег на автомобиле следует лишь по большим трассам и шоссе. Надо учитывать, что МЧС с высокопроходимой техникой и грейдерами начинает очистку с самых загруженных трасс, где может быть наибольшее скопление застрявшей и аварийной техники. Поэтому на основных трассах всегда выше шанс попасть в число первых спасенных.

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