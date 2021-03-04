На Вологодчине разрешили круглосуточную работу ресторанов и кафе

С 5 марта в Вологодской области смягчают некоторые ограничения, введенные в связи с COVID-19. В частности, все кафе и рестораны смогут работать круглосуточно. Сегодня они принимают посетителей до полуночи.

Об этом в четверг на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции заявил губернатор региона Олег Кувшинников. Кроме того, загрузка учреждений культуры и спорта увеличивается с 50 до 75 процентов. Возобновляют работу развивающие центры, детские игровые комнаты в торговых объектах с нагрузкой в 50 процентов. Откроются и лагеря с дневным пребыванием детей.

Как заявил на заседании оперштаба руководитель Вологодчины, с каждым днем число заболеваний COVID-19 фиксируют все меньше - с 320 в начале года до 148 на сегодня. Число тех, кто выздоравливает, превышает количество заразившихся. Именно такая положительная динамика и позволила снять некоторые ограничительные меры.