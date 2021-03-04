Новгородка притворилась беременной, чтобы избежать ареста

В Новгородской области СК изучает обстоятельства подделки документов по делу об административном нарушении. Опасающаяся ареста жительница региона подделала документы и притворилась беременной, чтобы суд вынес ей максимально мягкое наказание.

Как сообщили "РГ" в СК по Новгородской области, подозреваемая - разведенная жительница города Валдай. Ребенка воспитывает отец, а женщина должна платить алименты, но не платит. За дело взялись судебные приставы.

Они много раз приходили домой к женщине, вызывали ее к себе. Но мать все равно не перечисляла деньги. Тогда приставы обратились в суд. За неуплату алиментов предусмотрена серьезная ответственность. Женщине грозил административный арест или обязательные работы.

Под арест женщина не хотела и, по версии следствия, придумала оригинальный способ его избежать. На судебное заседание она пришла со справкой, что находится в положении и у нее 36 неделя беременности.

Расчет оказался верный - суд смягчил наказание, чтобы не подвергать риску здоровье женщины и ее гипотетического ребенка, вместо ареста и обязательных работ, ей было велено уплатить судебный штраф.

Казалось бы, история закончилась благополучно. Но женщина так и не платила алименты. Тогда приставы вновь пришли к ней домой. Но к своему удивлению не обнаружили в квартире ребенка, не было и детских вещей. Приставы поинтересовались, куда делся младенец, дама заявила, что ребенок умер. Приставы попросили посмотреть на свидетельство о смерти. Женщина заявила, что у нее нет на руках документов. Уже начиная догадываться, что дело нечисто, приставы предложили даме съездить на кладбище, чтобы та показала им могилу ребенка. Тогда жительница Валдая призналась, что свою беременность она выдумала, чтобы избежать наказания.

За такие действия ответственность предусмотрена гораздо более серьезная. Теперь женщине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, административный арест до четырех месяцев или исправительные работы на срок до двух лет.