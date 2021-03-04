Оркестр "Таврический" и Нафсет подготовили программу к 8 Марта

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" поздравит женщин с 8 марта. Концерт "Без женщин жить нельзя на свете..." состоится прямо в Международный женский день на сцене Дворца искусств Ленинградской области - бывшего ДК имени Горького.

Музыкальный коллектив под управлением Михаила Голикова исполнит хиты мировой эстрады и оперетты, давно ставшие классикой.

- Мы сыграем киномузыку, вальсы Штрауса и весенние польки, а также, пожалуй, одно из самых беспечных произведений мировой классики - "Инфернальный галоп" композитора Жака Оффенбаха, - рассказал Голиков. - Это мелодия, под которую традиционно танцуют канкан, веселая и беззаботная.

Специально в рамках праздничной программы с оркестром "Таврический" выступит Аскер Бербеков - победитель шоу "Голос" на "Первом канале". Также на сцену выйдет незрячая адыгейская певица Нафсет, которая уже обрела всемирную известность.

- Чарующий голос необыкновенной певицы звучал на одной сцене с Монсеррат Кабалье и Хосе Каррерасом и украшал церемонию закрытия Паралимпиады в Сочи, - рассказали организаторы. - Творческий тандем оперных солистов и нашего оркестра покорил множество сердец.

Также в концерте примут участие солисты Государственной филармонии для детей и молодежи.

Кстати

Музыканты привезут праздничное настроение и в Ленинградскую область - 5 марта пройдет концерт в ДК города Волхов, 6 марта - в ДК города Тосно.