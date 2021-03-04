Паралимпиец из Коми получил золотую медаль в лыжных гонках в Словении

В Словении на этапе кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев золотую медаль завоевал спортсмен из Республики Коми Иван Голубков.

Он уверенно победил в спринте, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Ивану удалось опередить представителя Италии Джузеппе Ромеле. Накануне итальянец был быстрее в гонке на пять километров, а Иван Голубков получил серебряную медаль.

Заключительный этап лыжной программы у паралимпийцев состоится 7 марта. Второй этап кубка мира пройдет в финском Вуокатти. Там к Ивану Голубкову присоединится еще одна спортсменка из Коми - Мария Иовлева.

Между тем еще одна представительница Республики Коми - Юлия Ступак - сегодня стала серебряным призером чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в Оберстдорфе. Женская команда стала второй в эстафете.