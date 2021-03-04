Новости

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 03.03.2021
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 03.03.2021
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 03.03.2021
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 03.03.2021
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 03.03.2021
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 00:22
Рубрика: Экономика

Совершенно очно

Петербургский экономический форум пройдет в начале июня
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8397)
Петербургский международный форум (ПМЭФ) в этом году состоится в обычные сроки - 2-5 июня, сообщил Росконгресс.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Глава Минэкономразвития утвердил план оценки требований к бизнесу

ПМЭФ - крупнейший российский форум, проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. В прошлом году он был отменен из-за пандемии, как и другие крупные публичные мероприятия. Теперь ПМЭФ, по всей вероятности, станет первым событием подобного рода после длинной вынужденной паузы, которую лишь отчасти заполняли онлайн-мероприятия. Его проведение важно не только для правительства и крупного бизнеса, но и для всей индустрии гостеприимства Петербурга: в 2019 году форум посетили свыше 19 тысяч человек из 145 стран.

Даты проведения ПМЭФ в этом году определены с учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандемийного перелома", заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Оргкомитет, по его словам, приложит все усилия для проведения форума с учетом мер безопасности по предупреждению СOVID-19.

Одновременно в среду Банк России объявил о решении провести в очном формате один из крупнейших форумов финансовой индустрии - FINOPOLIS. Он состоится немного позже, чем обычно, - 10-12 ноября, по традиции мероприятие примет Главный медиацентр в Сочи.

В регионах Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир