Петербургский международный форум (ПМЭФ) в этом году состоится в обычные сроки - 2-5 июня, сообщил Росконгресс.

ПМЭФ - крупнейший российский форум, проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. В прошлом году он был отменен из-за пандемии, как и другие крупные публичные мероприятия. Теперь ПМЭФ, по всей вероятности, станет первым событием подобного рода после длинной вынужденной паузы, которую лишь отчасти заполняли онлайн-мероприятия. Его проведение важно не только для правительства и крупного бизнеса, но и для всей индустрии гостеприимства Петербурга: в 2019 году форум посетили свыше 19 тысяч человек из 145 стран.

Даты проведения ПМЭФ в этом году определены с учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандемийного перелома", заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Оргкомитет, по его словам, приложит все усилия для проведения форума с учетом мер безопасности по предупреждению СOVID-19.

Одновременно в среду Банк России объявил о решении провести в очном формате один из крупнейших форумов финансовой индустрии - FINOPOLIS. Он состоится немного позже, чем обычно, - 10-12 ноября, по традиции мероприятие примет Главный медиацентр в Сочи.