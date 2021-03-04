Народная артистка РФ Татьяна Пилецкая: Я всегда должна быть в форме

Народная артистка России Татьяна Пилецкая, легенда советского кинематографа и Театра-фестиваля "Балтийский дом", приехала на "Деловой завтрак" в петербургский филиал "РГ". Журналисты поздравили актрису с почетной "Золотой маской" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Поразились ее жизнелюбию, энергии. Расспросили о том, чем она занималась во время карантина, о съемках в кино и работе в театре, о новой книге. Актриса живет интересной, полнокровной жизнью, уверена: сидеть дома без дела - это не ее призвание. Вот играть на сцене, сниматься в кино, провести творческий вечер!..

На карантине

Татьяна Львовна, мы были на вашем новом спектакле "Семья в подарок". Заглавная роль. Зрители кричат вам "браво!" Вы и в спектакле, и сегодня у нас на каблуках, тогда как большинство, даже совсем молодые, перешли на удобную обувь, кроссовки. Надо взять на вооружение!

Татьяна Пилецкая: Правильно. Нельзя поддаваться возрасту, жалеть себя, распускаться. Считаю, что не имею права выйти из дома не "при параде". На улице, в магазине часто подходят люди: "Ой, это вы?" Смеюсь: "Да, это я".

Когда мне предложили пьесу Птушкиной "Пока она умирала", я попросила сменить название спектакля: ну что это такое - "умирала"? Придумали - "Семья в подарок". У меня еще есть спектакль с таким словом в названии - "Деревья умирают стоя".

Как вы проводили время в вынужденной самоизоляции?

Татьяна Пилецкая: Я очень тяжело переживала время, когда в прошлом году закрыли театры. Мы только сыграли премьеру и вдруг такая история. Я человек деятельный. Если нет работы, не знаю, что делать, чем заниматься. Дочь предложила уехать на дачу. Ну, месяц прошел. Сижу на полянке, птички поют, солнышко светит, цветочки растут, каждой пришедшей кошке дала имя… А что дальше? Чувствую: уныние охватывает, характер начинает портиться, все раздражает. Дочка говорит: "Мама, пиши". У меня, слава богу, уже пять книг есть. У дочери, внучки своя жизнь, они все время "в телефоне". Мне звонить некому. Правда, на дачу приезжали журналисты с телевидения, записали интервью о моем старшем брате Володеньке, который погиб во время Великой Отечественной войны. А потом опять на полянку - ужасно! Поехала домой.

Зато когда объявили, что снова можно играть, вот тут я ожила. Сыграла "Бабу Шанель" в Театре имени Андрея Миронова.

Вы не боялись коронавируса, осознанно не изолировали себя?

Татьяна Пилецкая: Не боялась. Общалась с людьми. Ну и переболела. Две недели лежала в "Боткинских бараках", новый корпус там прекрасный. Соседка по палате просто прелесть, тактичная, милая женщина. А потом снова карантин, уже дома.

Знаем, что после этого вам вручили "Золотую маску".

Татьяна Пилецкая: Да, она висит у меня дома. Сначала должна была поехать в Москву, награду собирались вручать в Кремле - еще в прошлом году. Потом было письмо от Калягина (председатель Союза театральных деятелей России. - "РГ"), с поздравлением и извинениями - пандемия, карантин, церемония отменяется, "маски" отправят в Петербург…

Играю после болезни "Семью в подарок", зрители принимают замечательно. Выходим на поклоны, и вдруг Валерочка Соловьев выходит вперед и объявляет: "Сегодня мы вручим Татьяне Львовне "Золотую маску". Вот так сюрприз! На сцену поднимается Николай Буров (от нашего СТД) - с моей "маской", говорит приятные слова…

«Мотор, начали!»

Расскажите, как вы снимались в кино перед пандемией.

Татьяна Пилецкая: Сейчас буду хвастаться, можно? (Рассмеялась). В нашей актерской жизни так: то идут, идут предложения, ты нарасхват, то тишина, полное молчание. Я люблю кино, отдала ему много лет: впервые пришла сниматься на "Ленфильм" в 1946 году, в картине "Солистка балета". Когда говорю об этом, у людей глаза от удивления округляются! "Мотор, начали!" - как я люблю эти слова! Поэтому соглашаюсь и на небольшие роли. Не важно, сериал это или полный метр. Хотя я работаю в двух театрах, очень напряженные дни бывают - чего стоят переезды на поезде в Москву и обратно… В последнее время снялась в трех фильмах: "Северный ветер" Ренаты Литвиновой (роль Вечной Алисы). Недавно съездила в Москву на премьеру.

"Скоро будет счастье" Дмитрия Сорокина. Славный сюжет. Роль - бывшая балерина. Смеюсь: дайте мне другую профессию, хватит уже…

Моя партнерша по "Балтийскому дому", актриса и кинорежиссер Валентина Коровникова сняла меня в своем короткометражном фильме "Па-де-де" в роли бывшей балетной примы. Он уже получил много прекрасных отзывов, награды и расписан по фестивалям дальше.

Надеюсь, еще, может, что-то сыграю. Хочется сыграть, например, какую-то историческую роль.

Я написала сценарий о своем муже Борисе Агешине, заслуженном артисте России, первом российском профессиональном миме, и попросила Валечку снять фильм. В день рождения Бори документальный фильм "Пантомима - любовь моя!" показали на канале "Санкт-Петербург".

Однажды звонят: "Мы хотим, чтобы вы озвучили мультфильм". - "Я никогда этого не делала". - "Ничего, мы вас научим!" Конечно, я озвучивала прежде много иностранных актрис (Элизабет Тейлор и других), но не мультяшных героев. Привезли на студию, дают сценарий: "Вы должны озвучить бабулек". Сначала я читала весь текст, а уже дальше по нему художник рисовал образы. Всё наоборот! А потом меня пригласили в Москву, наградили дипломом, оригинальной статуэткой, на которой написано: "Привет, бабульник!"

В кино в советское время вы работали с выдающимися актерами и режиссерами. И сейчас снимаетесь. Сравнения в пользу мастеров прошлого?

Татьяна Пилецкая: Были разные встречи. Чем понравилась, например, Рената Литвинова - напомнила мне режиссеров прошлого, которые знали, что хотят сделать. Попадались такие режиссеры, кто ничего не понимал: "Вот оттуда выйдите… Нет, оттуда. Нет, лучше отсюда…" Вспоминаю, как у Леонида Лукова все было раскадровано! "Разные судьбы", "Олеко Дундич"…

Григорий Михайлович Козинцев, именно в его картине "Пирогов" была моя первая большая роль - сестра милосердия Даша Севастопольская. Рядом такие знаменитые актеры! Честноков, Скоробогатов, Лебзак. Автор сценария - Юрий Герман.

Марк Семенович Донской. Ох, какой суровый был. Я дрожала, когда он кричал: "Нет, не то! Заново!" Снимал "Мать" (по роману Горького), Вера Петровна Марецкая играла Ниловну. Она хорошо ко мне относилась. Почему-то называла меня "Плюшка". И всегда удивлялась: "Почему у тебя руки такие холодные? Что ты волнуешься? Представь себе: у тебя парень знакомый, ты хочешь с ним встречаться…"

В Киеве была замечательная студия имени Довженко. Громадный павильон, одновременно снимали три картины: "Мать", "Матрос Чижик" и "Педагогическая поэма", где снимались Панич, Юматов, Кадочников, Ролан Быков… "Мотор!" Все замирают. "Снято!" Потом - вторая картина… Вот так мы работали.

Из новых режиссеров с удовольствием вспоминаю Антона Сиверса, не случайно у него получилась хорошая картина "Вербное воскресенье" (где я сыграла бывшую балерину).

Еще с удовольствием снималась в фильме "Я ему верю", 16 серий. Там замечательные актеры. Только что-то не видно этого фильма. Был симпатичный детективный сериал "Алмазный эндшпиль", режиссер Петр Амелин.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Вы до сих пор дружите с Юлианом Паничем, вашим партером по "Разным судьбам"?

Татьяна Пилецкая: С Юлечкой? Созванивались недавно. Он под Парижем живет. Когда приезжает в Петербург - встречаемся.

Легкий характер

Вы не думали переехать в Москву, как это сделали многие петербургские актеры? Все-таки там работа, деньги, слава…

Татьяна Пилецкая: Никогда. Хотя много снималась на "Мосфильме", на Киностудии имени Горького. Работать - пожалуйста. Но всегда домой тянуло, в мой родной Ленинград. Вот творческий вечер мой будет в московском Доме актера в мае. Поеду.

У вас был прекрасный брак, судьба вам улыбалась, ваша жизнь - со стороны - очень благополучная.

Татьяна Пилецкая: Что вы! Это совсем не так. Я столько пережила… Все зависит от характера человека. Если бы не легкий характер, мой папа не пережил бы 15 лет ссылки - арестовали только из-за того что в паспорте было написано: "немец". Я унаследовала папин характер. Не зацикливаюсь на неприятных моментах, стараюсь пропускать их мимо.

Глядя на вас, хочется быть женщиной, с красивой прической, маникюром, носить косыночку, платья, украшения, ходить на каблуках…Ваши глаза горят! Жизнь, радость - это видно с экраны, со сцены, в жизни… Всегда с улыбкой. "Вот с кого надо брать пример!" - говорят женщины. Актрисы, в том числе, и уже сами народные артистки, между прочим.

Татьяна Пилецкая: Спасибо. Я стараюсь.

Именной трон в любимом городе

В театре вы с 1963 года! С чего начинали?

Татьяна Пилецкая: У меня был колоссальный пробел в кинематографе. После фильма "Разные судьбы". Я понимала, что моя внешность не вписывается в нужные типажи, что мне не предложат сыграть колхозницу, работницу фабрики. И вдруг неожиданное предложение от директора Театра Ленинского комсомола (нынешний "Балтийский дом"): "Таня, вы не хотели бы попробовать себя в театре?" Какой театр? Я не драматическая актриса, у меня балетное образование, снимаюсь в кино. Но рискнула. В это время нужно было срочно заменить актрису в спектакле "Человек со звезды", сыграть в нем целых четыре роли! Сыграла. И сразу поехали на гастроли. Там наш главный режиссер Хомский сказал, что собирается ставить спектакль "Сирано де Бержерак" и мне предложит роль Роксаны. И вот Павел Осипович учил меня проживать роль, ходить по этой громадной сцене, говорить так, чтобы меня слышали в последнем ряду (никаких микрофонов!) А такая махина этот наш театр! Еще балкон был. Больше тысячи зрителей вмещал зал.

16 лет мы играли этот спектакль, 604 раза! И сейчас помню монолог Роксаны: "Последний день октябрьский! Как чудесно! Да, осень поздняя прекраснее всего!"

У вас есть именное кресло рядом с театром ("Аллея звезд"), на котором написано: "У всех судьбы разные…"

Татьяна Пилецкая: Это было большой радостью для меня, неожиданностью. Очень славное кресло. Как-то иду, на нем мальчишка крутится. "Ты знаешь, - говорю, - на чем сидишь?" Рядом мама стоит: "На чем?" - "Прочитайте". - "Ой, это вы, да?"

В театре ко мне относятся великолепно, это как мой родной дом. А тем более сейчас, когда я осталась одна, для меня это просто спасение.

Пишете ли шестую книгу?

Татьяна Пилецкая: Подготовила сборник стихов, хочу издать его. "Как я люблю мой чудный город…", с посвящением Петербургу. На обложке - чудесный рисунок мой внучки Лизочки, она художник.

- Как я люблю мой чудный город,

Что был построен при Петре.

Он красотою гордой полон,

Мой дивный город на Неве.

Вопрос-ответ

В фильме "Разные судьбы" герой Бруно Фрейндлиха (композитор Рощин) увлечен вашей героиней - Таней, посвящает ей романс. А в жизни какие отношения у вас были?

Татьяна Пилецкая: Никаких. Бруно Артурович был замкнутым человеком. На какой-то встрече меня спросили, дружу ли я с Алисой Фрейндлих. Мой Боренька пошутил: "Конечно, нет. Ведь она так обидела ее папу!" (смеется).

Справка "РГ"

Татьяна Пилецкая снималась в фильмах "Пирогов", "Белинский", "Мать", "Княжна Мери", "Разные судьбы", "Невеста", "Дело № 306", "Зеленая карета", "Прощание с Петербургом", "Сильва", "Вербное воскресенье" и многих других.