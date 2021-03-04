В Архангельске открылся обновленный музей Степана Писахова

В столице Поморья снова принимает гостей единственный в мире музей северного сказочника и художника Степана Писахова. Десять лет он был закрыт на реконструкцию, после которой купеческий дом на улице Поморской совершенно преобразился. В нем создали современное музейное пространство, где появились новые экспонаты и мультимедийные объекты, в том числе "говорящие" шляпы, из которых звучат произведения писателя.

Писахова больше знают как автора чудесных сказок, основанных на поморской говоре. Но он был еще и прекрасным живописцем Севера. В архангельском музее хранится самое полное собрание его картин - пейзажи Кий-острова, Новой земли и других уголков Арктики.

- Музей раскрывает многогранную личность писателя, который сам был достопримечательностью Архангельска. Как шутил Писахов, гости шли осматривать не только город, но и его самого, - рассказывает замдиректора музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Зоя Кулешова.

Отдельный зал посвящен дому и семье Писахова. Здесь представлены оклады икон, выполненные его отцом-чеканщиком, кружевная мантилья матери и другие семейные реликвии. В "рабочей" зоне можно увидеть такие раритеты, как пишущая машинка мастера и первое издание его сказок 1938 года.

А самым ярким получился, конечно же, "сказочный" зал, где расцветают узоры "мороженых песен", созданные аниматорами по мотивам северной росписи.