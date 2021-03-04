В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы"

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ в отношении пятерых жителей Сыктывкара, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы".

Дело возбудили по материалам проверки региональных ФСБ и МВД, сообщает пресс-служба регионального СК. По данным следствия, с 2017 года фигуранты, зная, что в отношении организации "Свидетели Иеговы" принято решение о ее ликвидации в связи с экстремистской деятельностью, все равно продолжали работать. В условиях конспирации они руководили ячейкой, устраивали собрания, вовлекали новых участников, собирали деньги на финансирование своей деятельности.

В отношении пятерых подозреваемых уже выбрали меры пресечения: одного арестовали, двоих поместили под домашний арест, еще у двоих взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках уголовного дела провели обыски, допросили более десяти человек. Расследование продолжается.