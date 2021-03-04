В Ленобласти спасли закованного в наручники мужчину

В Приозерском районе Ленинградской области полицейские спасли из строительного вагончика избитого мужчину в наручниках. Уголовное дело возбуждено по статье "Похищение человека".

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, мужчина был похищен из квартиры в поселке Суходолье.

Его заковали в наручники и силой вывезли на стройку, где спрятали в вагончик.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства всей этой истории. В частности, устанавливается, знаком ли был потерпевший с нападавшими и с какой целью его похитили.