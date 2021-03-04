В Мурманске открылось отделение реабилитации на 4500 человек в год

В Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова ФМБА России открылось высокотехнологичное отделение реабилитации и восстановительной медицины. Его пациенты впервые смогут пройти все этапы реабилитации в одном месте по полису ОМС с направлением от своего лечащего врача.

Пациенты, которые перенесли заражение коронавирусом, также смогут получить здесь процедуры, необходимые для восстановления здоровья.

Отделение состоит из дневного стационара с 3- и 2-местными палатами и функциональными кроватями, процедурного кабинета, зала групповых занятий, зала механотерании, тренажерного зала, кабинета физиопроцедур, зала для индивидуальных занятий, кабинетов для медицинского массажа и бассейна для аквареабилитации.

У пациентов будет возможность пройти здесь физиотерапевтическое лечение, гидротерапию, механотерапию, лечебную физкультуру, кинезотерапию, мануальную терапию. Благодаря современным методикам специалистов срок реабилитации может сократиться в несколько раз.

- С каждым пациентом в отделении будут работать индивидуально, - отметил Олег Минин, директор многопрофильного центра. - В течение дня пациенты получат весь комплекс высокотехнологичной реабилитационной медицинской помощи: от физиопроцедур и медицинских массажей до кардионагрузок и механотерапии.