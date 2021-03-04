В Петербурге из квартиры украли пакет с изумрудами

В Петербурге добычей квартирного вора стали драгоценные камни, а также разнообразный набор иностранной валюты - индийские рупии, китайские юани, евро, доллары, а также небольшая сумма в рублях. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общая сумма похищенного превышает полмиллиона рублей.

С заявлением о том, что из квартиры пропали ценности, в полицию обратился генеральный директор коммерческой организации. По его версии, кража могла быть совершена в период с 27 февраля по 3 марта.

- Злоумышленник проник в квартиру, расположенную на третьем этаже одного из домов на Пулковской улице, где совершил хищение пакета с драгоценными камнями (изумруд), 6 000 рублей, 80 евро, 250 долларов США, 450 юаней, 20 000 индийских рупий и с места происшествия скрылся, - рассказали в главке. - Материальный ущерб составил 589 999 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", злоумышленника ищут.