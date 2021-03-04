В Петербурге ликвидировали группу угонщиков корейских автомобилей

Полиция Санкт-Петербурга объявила о ликвидации крупной группировки, занимавшейся хищениями автомобилей корейского производства и их перегоном в соседнюю страну.

По данным следствия, злоумышленники специализировались на Kia и Hyundai. Автомобили угоняли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изменяли их идентификационные обозначения и продавали в соседней стране. Сотрудникам полиции удалось проследить всю цепочку от угона до передвижения машин за границу и установить одиннадцать участников организованной группы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 марта 2021 года в Санкт-Петербурге, Кингисеппе и Гатчине были задержаны четверо активных участников группы автоугонщиков. Среди них 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии (предполагаемый организатор), двое непосредственных исполнителей угонов и 31-летний автомобильный электрик, также участвовавший в кражах. Решается вопрос об их аресте.

Установлены еще семь соучастников, исполнявшие различные функции в преступной группе. Они, в частности, занимались хранением похищенных машин, перебивкой номеров, изготовлением поддельных документов, перегоном и так далее. В ближайшее время их планируется привлечь в качестве подозреваемых.

Пока установлена причастность злоумышленников как минимум к шести кражам автомобилей с ноября 2020 года по январь 2021-го. Одна из машин была похищена прямо с парковки аэропорта "Пулково". Все эти автомобили были обнаружены и изъяты сотрудниками уголовного розыска. По всем шести фактам возбуждены уголовные дела по статье "кража" (статья 158 Уголовного кодекса РФ).

Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов краж и выявление соучастников преступной деятельности.