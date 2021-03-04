В Петербурге увековечили память медиков, погибших от коронавируса

В Северной столице поставили памятник медикам, погибшим от COVID-19. Автором монумента "Ангел" стал петербургский скульптор Роман Шустров - посмертно. В мае прошлого года он сам стал жертвой беспощадной инфекции.

Грустная бронзовая фигурка Ангела с немного склоненной головой как будто прислушивается к чему-то... Фото: Сергей Николаев/РГ

На пике пандемии в Петербурге сначала появился стихийный мемориал - Стена памяти. Фотографии врачей и медсестер, цветы и свечи люди несли на Малую Садовую улицу, крепили и раскладывали прямо на строительном заборе. К моменту, когда реставрация здания напротив входа в городской комитет по здравоохранению была завершена и ограждение пришлось демонтировать, на нем было 116 портретов. Тогда же родилась идея установить постоянный знак памяти.

- Сначала мы думали о месте рядом с НИИ гриппа, - рассказала корреспонденту "РГ" одна из авторов идеи увековечения подвига медиков петербургский журналист Галина Артеменко, - но там территория огорожена, не подходит. Поэтому мы просто бродили по Петроградской и у Первого меда (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, - прим. "РГ") увидели эту скамейку. Место посчитали символичным.

Здесь и решили установить работу Романа Шустрова. Его "Чудики" (как он их сам называл) давно живут в городе и любимы петербуржцами. В ротонде Любашинского сада живет его босоногий Ангел, а в Измайловском саду у Молодежного театра на Фонтанке, Ангел, сидящий на спинке скамейки. Он, по убеждению горожан, исполняет желания...

Для размещения на набережной Карповки работу Шустрова "Печальный ангел, слушающий музыку" немного сократили, и граммофончик у ног ангела ставить не стали. Но грустная бронзовая фигурка с немного склоненной головой как будто действительно прислушивается к чему-то... Может быть, к жалобам больных - не всем успели помочь. Или к словам благодарности медикам, которые многократно произносили все пришедшие на встречу с "Ангелом": коллеги, пациенты, родственники и друзья, все неравнодушные люди...

Помощь в работе над монументом - согласовании, поиске спонсоров, изготовлении 3D-модели, а затем отливке скульптуры в бронзе - оказала администрации Петроградского района. Открытие "Печального ангела" состоялось трижды: в четверг к нему возложили цветы чиновники городского комитета по здравоохранению и главврачи городских больниц, затем состоялась "народная" церемония. А за день до этого к памятнику приезжал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев предложил учредить день памяти в честь погибших медиков

На церемонии открытия памятника главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев предложил учредить день памяти в честь погибших медиков. Его коллектив потерял пятерых: "Потерял, но не забыл".

- Может, это будет сегодняшний день. Может, завтрашний, - предложил Гусев. - Но главное, что в этот день мы будем собираться и вспоминать, и отдавать дань памяти тем, кто не смог дожить до этих дней.

Увидеть их лица можно и сегодня. На металлической табличке у "Ангела" с посвящением медикам размещен QR-код. Если навести на него смартфон, откроется виртуальная Стена памяти.

Тем временем

Конкурс на эскизный проект памятника врачу и медсестре, погибшим от коронавирусной инфекции, объявила клиническая межрайонная больница города Кириши Ленинградской области. Как пишет газета "Киришский факел", предложения можно направить до 1 мая в личные сообщения группы больницы в соцсети с пометкой "Эскизный проект памятника", с указанием имени и контактных данных автора.

Кстати

Памятники врачам и медсестрам или проекты таких монументов уже есть во многих городах России, в том числе Махачкале и Дербенте. В Москве его открытие будет приурочено ко Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 20 июня.