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04.03.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

В Петербурге завели дело о хищении у дольщиков 920 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

По инициативе прокуратуры Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве после обращений дольщиков ЖК "Ломоносов". Дома 1398 дольщиков не могут достроить уже много лет, людям причинен ущерб свыше 920 миллионов рублей.

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Как отмечают в прокуратуре Петербурга, у надзорного ведомства есть основания полагать, что застройщик часть полученных с граждан средств использовал на цели, не связанные с возведением ЖК.

Жилой комплекс, попавший в поле зрения прокуратуры, находится в городе Ломоносов. Покупателям предлагались квартиры эконом-класса. Из четырех запланированных очередей была сдана и заселена только одна. Остальные дольщики ждут, когда комплекс будет достроен.

Стройка продолжается, но очень медленно. Сам застройщик в переписке с гражданами объясняет срыв сроков последствиями пандемии и непростой экономической ситуацией.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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