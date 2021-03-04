В Петербурге завели дело о хищении у дольщиков 920 миллионов рублей

По инициативе прокуратуры Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве после обращений дольщиков ЖК "Ломоносов". Дома 1398 дольщиков не могут достроить уже много лет, людям причинен ущерб свыше 920 миллионов рублей.

Как отмечают в прокуратуре Петербурга, у надзорного ведомства есть основания полагать, что застройщик часть полученных с граждан средств использовал на цели, не связанные с возведением ЖК.

Жилой комплекс, попавший в поле зрения прокуратуры, находится в городе Ломоносов. Покупателям предлагались квартиры эконом-класса. Из четырех запланированных очередей была сдана и заселена только одна. Остальные дольщики ждут, когда комплекс будет достроен.

Стройка продолжается, но очень медленно. Сам застройщик в переписке с гражданами объясняет срыв сроков последствиями пандемии и непростой экономической ситуацией.