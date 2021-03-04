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04.03.2021 21:32
Рубрика: Происшествия

Не дешево - зато вкусно

Вологодчина отстояла право покупать то, что хочется
Текст: Светлана Цыганкова ( "Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
В школы и детсады, больницы и дома престарелых Вологодской области будут поставлять продукты местного производства. Такое право регион завоевал в судах. С Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Все началось с того, что на Вологодчине разбирались с несколькими случаями, когда фирмы, победившие в конкурсе закупок, поставляли в соцучреждения товары сомнительного качества. После этого и решили остановиться на собственных продуктах.

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И территория Северо-Запада одной из первых в России ввела дополнительный критерий для поставщиков продовольственных товаров и долго оставалась единственной. Однако, по мнению ФАС, это требование ограничивало конкуренцию, и поэтому ведомство признало его незаконным. И тогда комитет госзаказа Вологодской области подготовил обращение в суд и добился отмены решения антимонопольного ведомства.

Однако ФАС России не согласилась с вердиктом Арбитражного суда Москвы и обжаловала его в суде вышестоящей инстанции - Девятом апелляционном арбитражном суде. В конце февраля суд повторно поддержал позицию Вологодской области. Рассмотрев апелляционную жалобу, он посчитал ее необоснованной и оставил решение первой инстанции в силе.

Таким образом, суд установил, что ограничение конкуренции при использовании сертификата настоящего вологодского продукта не доказано, а комитет государственного заказа области действует в интересах потребителей, чтобы обеспечить качество поставок.

"Теперь поставщики при конкурсных закупках будут конкурировать между собой не только за самую низкую цену, но и за самое высокое качество продукции, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" губернатор региона Олег Кувшинников. - Мы добились того, что будем поставлять в наши школы, детские сады, больницы, реабилитационные центры, дома для престарелых и другие социальные учреждения настоящую качественную продукцию, а не сомнительные товары по низким ценам".

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При этом, уточнил губернатор, все закупки будут находиться под пристальным контролем. И самый главный критерий, который будет выставляться, - высокое качество. "Это позволит сохранить здоровье вологжан и поддержать наших местных производителей", - замечает Олег Кувшинников.

Кстати, в рейтинге, составленном ОНФ, Вологодская область вошла в пятерку регионов-лидеров с самым качественным питанием в медицинских и образовательных учреждениях. Сам же региональный бренд на Вологодчине действует уже более 17 лет. Он был создан как добровольная система сертификации качества. Сегодня это самостоятельный торговый знак.

Также работает торговая сеть, магазины которой работают и в других регионах России. А черная икра из Кадуйского района, например, поставляется даже на международную космическую станцию. Она входит в праздничный рацион питания космонавтов.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Экономика Товары и цены Правительство ФАС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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