Абрамченко: Заповедник "Утриш" получит новые территории и акватории

Площадь заповедника "Утриш" увеличится на 15%, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Правительство планирует расширить ее на 1,3 тысячи га за счет земель лесного фонда и участков прилегающей акватории Черного моря. После этого площадь "Утриша" достигнет 11,3 тысячи га, добавили представители Абрамченко.

"В результате "Утриш" будет представлять собой единый природный комплекс и станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах Российской Федерации", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

По словам Виктории Абрамченко, расширение заповедника будет способствовать сохранению экосистемы, развитию экологического туризма, росту туристической привлекательности региона и страны в целом. Ведь именно малый размер территории "Утриша", на ее взгляд, был главным препятствием для сохранения и природных комплексов сухих субтропиков, и подводной экосистемы Черноморского побережья Кавказа. Кроме того, многие проблемы были связаны с высокой антропогенной нагрузкой: заповедник расположен между крупными транспортными узлами Анапы и Новороссийска, в курортный сезон он страдает от наплыва туристов.

"Мы сохраним уникальные природные комплексы и биологическое разнообразие, в том числе, прибрежных экосистем северо-восточного шельфа Черного моря, обеспечим развитие экологического туризма на Кубани", - заверила Виктория Абрамченко.

Среди обитателей "Утриша" есть 16 видов птиц, 7 видов млекопитающих и 10 видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу России, а на участках расширения в акватории Черного моря - местные эндемики черноморская афалина и обыкновенный дельфин (дельфин-белобочка), а также вид, включенный в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов - черноморская морская свинья (азовка).