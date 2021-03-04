Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы

Уже очевидно, что ждать ранней и теплой весны не стоит. По крайней мере жителям центра европейской территории, Поволжья. Да и на юге европейской территории - в Краснодарском крае и в Крыму - пока даже холоднее, чем было в новогодние праздники.

Весна в этом году будет изменчивой и затяжной: и морозы еще ожидаются, и периоды потепления, когда снег начнет быстро таять. Фото: РИА Новости

Как рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, весна будет в пределах средних многолетних значений. Иными словами, довольно обычная для российских климатических зон, когда погода долго раскачивается. И снег будет таять долго, до конца марта - начала апреля. Единственное, что может ускорить процесс, - это приход устойчивого антициклона, при котором снежный покров начнет испаряться. Но в обозримой перспективе приход такого циклона не прогнозируется.

В то же время, как пояснил Роман Вильфанд "РГ", март ожидается очень неоднородным по температуре. "Среднемесячная мартовская температура воздуха будет состоять из различных больших амплитуд. Как положительных, так и отрицательных", - пояснил синоптик. Возможны и похолодания до минус 8-10 градусов, и потепления до плюс 7-10 градусов. А на севере Урала, севере Западной Сибири и северо-западе Красноярского края температура окажется ниже нормы.

В Москве март начался с оттепели. Но уже с 6 марта заметно похолодает. А 7 марта начнется метель, которую спровоцируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. 8 марта в этом году в столичном регионе выдастся холодным. Ночью в столичном регионе минус 7-12 градусов, а днем - минус 4-9 градусов, рассказал Вильфанд. 9 марта ожидается дальнейшее понижение температуры - ночью до минус 19 градусов. Плюсовые температуры будут в Краснодарском крае и Крыму: там до 10-15 тепла.