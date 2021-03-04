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04.03.2021 14:53
Рубрика: Общество

Курорт "Роза Хутор" провел акцию в поддержку раздельного сбора отходов

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
В горах Сочи прокатились на… картоне. Необычная экологическая акция, демонстрирующая важность раздельного сбора отходов, состоялась на курорте "Роза Хутор". Для этого знаменитые райдеры выполнили трюки на фигуре, собранной из вторсырья.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

- Три года назад мы поставили перед собой цель снижения количества отходов, которые отправляются с курорта на захоронение. Была организована собственная служба заготовки вторсырья. Специальный транспорт регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. С осени прошлого года мы также наладили сбор отходов стекла - за ним приезжает машина с подъемным механизмом, вручную его таскать тяжело. Таким образом вторсырье сортируется на перевалочной базе и затем отправляется на переработку. За последние 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона, - сообщил директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Привлечь внимание важности раздельного сбора отходов на курорте решили с помощью креативного фотопроекта. Прямо на перевалочной площадке была построена специальная фигура - квотер, на которой сноубордисты обычно исполняют разные трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300-320 килограммов.

"Кипы мы стянули стропами и подперли получившуюся башню снегом с трех сторон. Вывели вперед радиус, выложили из снега дорожку, а напротив поставили разгонку, добрав необходимую для скорости высоту несколькими деревянными поддонами. В результате у нас получилась настоящая рампа, а коупингом стала кромка кипы прессованной картонной макулатуры", - рассказали шейперы из команды "Восьмой отдел".

На сформированной из вторсырья конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

- Стало понятно, что так же, как упорные тренировки приводят к повышению уровня мастерства в обращении со сноубордом, так и методичная работа над организацией раздельного сбора отходов приводит к тому, что они отправляются на переработку, а не на свалку, - поделился Ваня Головин.

Запечатлел катание на вторсырье известный фотограф Кирилл Умрихин.

- Когда мне предложили визуализировать эту историю, долго думать не пришлось, так родилась эта маленькая история о небольшой, но важной победе над самим собой. Мы могли бы выкинуть весь мусор, но мы это используем еще раз и сохраним нашу природу, наш снег и наши горы, - отметил фотограф.

Увидеть результат необычной акции можно в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и участников проекта.

В регионах Общество Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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