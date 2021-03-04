На Кубани завели дело после убийства в лесу охотинспектора

Правоохранители Гулькевичского района Кубани возбудили уголовное дело по статье "убийство", после того как накануне в лесном массиве было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как стало известно, мужчина работал государственным инспектором охотнадзора. Вечером он выехал в угодья, позвонил коллегам, обговорив свое возвращение в город утром, а затем больше на связь не выходил. Сослуживцы своими силами провели поиски пропавшего, отыскали его машину, а чуть погодя обнаружили тело егеря на окраине поселка Подлесного.

"В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом у погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления и причастные к убийству лица".