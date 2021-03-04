В Анапе паутина окутала деревья и кустарники

В Анапе наблюдается нашествие пауков, после которых белая пелена буквально накрыла некоторые районы, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко, активация пауков и "белоснежное" природное явление связаны с ранним потеплением и влажностью.

Также в ведомстве уточнили, что пауки, оставившие следы, не ядовитые и не опасны для людей. Речь идет про пауков, которые ранней весной возобновляют свою жизнедеятельность.

Местные жители в соцсетях пожаловались на последствия пребывания пауков. Стоит отметить, что их активность сейчас уже заметно снизилась.