В Астрахани открыли "горячую линию" по переселению из аварийного жилья

В Астраханской области реализуется программа по переселению жителей ветхих и аварийных домов.

В частности, только в 2020 году в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных программ городские власти расселили более 300 человек и освободили около 180 аварийных жилых помещений. Выкупная стоимость таких квартир и земельных участков под ними составила более 247 миллионов рублей. Ещё 203 человека переселены в благоустроенные квартиры по договору социального найма. В результате освобождено более 1600 квадратных метров ветхого аварийного жилищного фонда.

- Я проживала в доме 1916 года постройки на улице Урицкого, - рассказала "РГ" астраханка Лидия Чернышева. - Дом признали аварийным и мне предложили на выбор - получить квартиру в другом районе или деньги за выкуп моего жилья. Я выбрала второй вариант и купила квартиру неподалеку от своего прежнего адреса. Выкупной стоимостью я довольна и деньги пришли оперативно. В июле я уже справила новоселье.

Общежитие в Ленинском районе, где проживала другая астраханка - Оксана Шорина, было 1961 года. Но из-за отсутствия работ по содержанию и ремонту, здание пришло в негодность, рухнула часть несущей стены. Оксане с детьми пришлось срочно переезжать к родственникам.

- Дом внесли в программу переселения, а нам выплатили стоимость и жилья, и земельного участка под ним. На эти деньги мы купили квартиру в Кировском районе, - сообщила девушка.

В каждом городском районе по поручению главы города Марии Пермяковой открыта горячая линия, по телефонам которой каждый желающий может получить полную информацию о состоянии своего многоквартирного дома и, если он включен в программу - на каком этапе ход ее реализации.

51-10-50 (Ленинский район)

49-21-78, 49-30-25 (Советский район)

39-45-76, 39-45-72 (Кировский район)

24-14-13 (Трусовский район).

Время работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).