В Краснодаре впервые представили проект транспортного аэрохаба

На Кубани впервые представили проект строительства нового аэровокзального комплекса аэроопрта Краснодар. Речь идет о первой очереди будущего крупного транспортного хаба, который объединит в себе аэропорт, железнодорожный вокзал и автобусные станции.

Создание нового аэровокзала аэропорта планируется завершить к 2024 году, а всего транспортного хаба - к 2042 году. Финансирование проекта будет проводиться за счет федерального и краевого бюджетов, а также инвестора, которым выступят, по всей видимости, структуры, аффилированные с холдингом "Базовый элемент". Причем из госказны на строительство перрона и рулежных дорожек выделят четыре миллиарда рублей, из краевого бюджета (на автомобильные подходы и развязки) - 7,7 миллиардов рублей и инвестор в создание аэровокзального комплекса и другой инфраструктуры вложит более 10 миллиардов рублей.

Уже в апреле проект должен пройти проверку в Главгосэкспертизе, в мае начнется подготовка котлована, а полномасштабное строительство развернется летом этого года, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Комплекс будет включать в себя здания различных служб, ремонтные мастерские, склады для перевалки грузов и ангары для лайнеров, рулежные дорожки и перрон, на котором сможет разместиться одновременно 21 самолет.

Площадь нового терминала составит 80 тысяч квадратных метров. При этом он будет обслуживать пассажиропоток в 10 миллионов человек в год (к 2030 году). Сейчас аэропорт пропускает через себя 4,7 миллиона человек (данные по итогам 2019 года), что на пределе стремительно растущего Краснодара. Ведь мегаполису к 2030 году предрекают численность населения порядка 3,5 миллионов человек.

После реализации проекта (к 2042 году) транспортный хаб сможет стать одной из точек экономического роста на Юге России.