В Севастополе накрыли сеть подпольных казино

Следственный комитет в Севастополе возбудил уголовные дела по факту незаконной организации азартных игр с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Подпольные казино работали с декабря 2018 года по настоящее время в двух частях города - на проспекте Победы и улице Леваневского. В помещениях использовали игровое оборудование, подключенное к интернету. Работу клубов обеспечивали девять наемных сотрудников. По данным следствия, владельцы казино заработали более 8,5 миллиона рублей.

- При обысках в помещениях клубов и в домах работников изъято более 20 компьютеров, кассовые терминалы, деньги, а также видеооборудование, с помощью которого в игровых залах обеспечивали конфиденциальность, - рассказали в СК.

Следователи устанавливают причастных к организации казино.