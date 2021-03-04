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04.03.2021 11:23
Рубрика: Власть

В Севастополе установят памятную доску Юрию Лужкову

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Памятная доска с именем экс-мэра Москвы Юрия Лужкова будет установлена в центре Севастополя, на площади Нахимова. Об этом сегодня сообщил председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

В центре Москвы открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

Мемориальную доску разместят на здании Дома Москвы, который был построен при поддержке Лужкова в 2006 году.

- Юрий Лужков очень много сделал для Черноморского флота и Севастополя. После его смерти неоднократно звучали предложения об увековечении памяти столичного градоначальника в городе русской славы. На основании предложений общественности, ветеранов Черноморского флота, Военно-научного общества ЧФ одобрена инициатива об установке памятной доски на Доме Москвы в Севастополе, - рассказал Горбачев.

По его словам, в марте в Севастополь приедет представитель Фонда развития наследия Юрия Лужкова Салават Щербаков, чтобы обсудить установку памятной доски с руководством города и Черноморского флота.

Горбачев также предложил присвоить Лужкову звание почетного гражданина Севастополя.

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