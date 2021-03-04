В Сочи произошел крупный пожар на рынке

В Адлерском районе Сочи сегодня ночью загорелся рынок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре по улице Голубые Дали диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 02.27.

По прибытию установили, что происходит горение на торговой площади площадью 400 квадратных метров и был объявлен ранг пожара № 2.

В 03.19 пожар удалось локализовать, а в 03.31 ликвидировать открытое горение.

В тушении принимали участие 52 человека и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.