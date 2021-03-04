Жительница Адыгеи задушила свою лежачую больную мать

Новости

Суд признал законным штраф Любови Соболь за нарушения при проведении массовой акции 16:40
Итальянские ученые выявили наиболее устойчивых к пандемии COVID-19 людей 16:39
В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей из снежного плена 16:37
Путин пошутил про дворец 16:20
В ОДКБ обсудили улучшение кризисного взаимодействия 16:19
Автомобилистов в Москве предупредили о "цветочных" пробках 16:16
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 16:13
Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест 16:10
Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов 16:03
Эксперты: Школьному экологическому образованию в Москве нужен новый подход 15:56
Путин: Законопроект о распределенной опеке надо доработать с участием НКО 15:54
Моряки в Таиланде спасли четырех котят с тонущего судна 15:51
Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек 15:44
В Гидрометцентре пообещали возвращение в столицу 20-градусных морозов 15:44
Роскомнадзор разработал требования к жилетам журналистов на митингах 15:40
Воронежский дом престарелых оштрафовали за вспышку COVID-19 15:40
Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID 15:39
В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины 15:35
Путин назвал "букашками" людей, подталкивающих детей к суициду 15:33
Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет 15:28
Путин назвал число вакцинированных от коронавируса граждан России 15:26
В Гидрометцентре спрогнозировали на 8 марта повышение температуры до +25 15:19
В лесах Подмосковья ожидается невиданный урожай весенних грибов 15:18
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште 15:15
На северо-востоке МКАД ограничат движение в ночные часы с 6 по 8 марта 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

Жительница Адыгеи задушила свою лежачую больную мать

Текст: Ирина Белова (Адыгея)

Следователь Гиагинского межрайонного следственного отдела СКР по Республике Адыгея предъявил обвинение 48-летней жительнице Кошехабльского района. Она обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщает региональное ведомство.

В Крыму мать задушила девятилетнего сына

По данным следствия, ночью 23 февраля 2021 года обвиняемая в квартире дома по улице Заводская в поселке Дружба, задушила свою 83-летнюю мать, которая была лежачей больной.

Потом женщина переместила тело на одну из станций, где оставила лежать возле остановки общественного транспорта. Сотрудники полиции задержали фигурантку по горячим следам. Суд арестовал подозреваемую. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг