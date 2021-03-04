Жительница Адыгеи задушила свою лежачую больную мать

Следователь Гиагинского межрайонного следственного отдела СКР по Республике Адыгея предъявил обвинение 48-летней жительнице Кошехабльского района. Она обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщает региональное ведомство.

По данным следствия, ночью 23 февраля 2021 года обвиняемая в квартире дома по улице Заводская в поселке Дружба, задушила свою 83-летнюю мать, которая была лежачей больной.

Потом женщина переместила тело на одну из станций, где оставила лежать возле остановки общественного транспорта. Сотрудники полиции задержали фигурантку по горячим следам. Суд арестовал подозреваемую. Расследование уголовного дела продолжается.