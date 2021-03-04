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04.03.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

Депутат челябинского заксобрания задержан ФСБ по делу о даче взятки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Задержание депутата законодательного собрания Челябинской области, директора одной из дорожно-строительных компаний Армана Аракеляна, связано с уголовным делом о даче взятки. В компании с еще двумя сотрудниками он заподозрен в подкупе должностных лиц контролирующей дорожные работы организации, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Взятка была дана за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В частности в рамках оперативно следственных мероприятий, оперативниками проведены обыски в офисе дорожной компании и управлении федеральных автодорог "Южный Урал".

По данным собственного источника "РГ" в правоохранительных органах, оргтехника передавалась сотрудникам контролирующей технологию дорожных работ госучреждения, филиал которого находится в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что всем участникам этой истории теперь грозит наказание от крупных штрафов до тюремного заключения на срок от семи до 12 лет и лишением права занимать определенные должности. Для взяткодателей - на срок до семи лет, а для получателей - до 10 лет.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения, отметили в СК региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

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