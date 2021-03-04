Набор студентов в российские колледжи ежегодно растет, в 2020-м он впервые перевалил отметку в миллион человек. Всего в учреждениях среднего профобразования (СПО) обучается около 3,3 миллиона студентов (для сравнения: в вузах - более 4 миллионов), тогда как поступать в колледжи, по данным SuperJob, собиралось лишь 22 процента школьников.

Сегодня будущих рабочих порой обучают на самом современном оборудовании - не на всех предприятиях такое есть. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Система СПО Свердловской области в последние 10 лет совершила настоящий прорыв и в количественном, и в качественном плане. О том, с чем связан рост популярности среднего профобразования у молодежи, какие специальности востребованы у абитуриентов, а какие - у работодателей, что изменилось в системе оценки результатов, рассказали участники совета экспертов "РГ" - руководители учреждений СПО региона Владимир Вертиль (Екатеринбургский экономико-технологический колледж), Валерий Чистяков (Екатеринбургский монтажный колледж), Людмила Павленко (Уральский колледж прикладного искусства и дизайна - филиал МХПА им. Строганова в Нижнем Тагиле) и Ирина Лёвина (Свердловский областной медицинский колледж).

Не прыгать через ступеньку

Есть мнение, что на рост престижа СПО влияет высокий конкурс в вузы: поступить туда после техникума проще, чем после школы.

Валерий Чистяков: В какой-то мере да, ведь выпускнику колледжа при этом не нужно сдавать ЕГЭ. А прием в организации СПО осуществляется по среднему баллу аттестата. Но я все-таки связываю популярность колледжей с возможностью получить не только качественные теоретические знания по выбранной специальности, но и практические навыки. И для этого мы имеем серьезную материально-техническую базу и самое современное оборудование. Мы готовим ребят по специальностям, востребованным в повседневной жизни. Спрос на СПО неуклонно растет, и об этом красноречиво говорят следующие цифры. Если в 2018 году в наш колледж поступило 367 человек, в 2019-м - 499, то в прошлом - 594. За три года прирост составил 61 процент. Самое популярное у абитуриентов направление - "информационные системы и программирование" (плюс 127 процентов), большим спросом пользуется специальность "земельно-имущественные отношения", но и по другим направлениям строительного профиля конкурс из года в год растет. Кстати, наши выпускники, поступившие затем в вузы, говорят, что им легко учиться, поскольку в колледже они получили не только хорошие практические навыки, но и фундаментальные знания по своей профессии.

Владимир Вертиль: Я сам прошел многоступенчатую подготовку: техникум, институт, аспирантуру. Мои дети и внук тоже окончили колледж, потом университет. Это дает возможность проверить, верное ли направление ты выбрал. Плюс профессиональные компетенции, которыми не всегда обладает выпускник университета. Не секрет, что лет 20 назад многие поступали в вузы не ради образования, а ради корочек. По идее, на одного инженера должно приходиться шесть специалистов с дипломом техникума. У нас было наоборот - пирамида оказалась перевернута. Одно время звучали даже сомнения в необходимости системы СПО, но жизнь показала ее устойчивость.

Я очень рад, что пришло время, когда ценность образования определяет не наличие диплома, а те компетенции, которые получает студент. В этом плане система СПО очень важна. По своему опыту скажу: в вузе я получил дополнительную теоретическую подготовку, научился мыслить масштабно, но базовые знания и навыки я приобрел именно в техникуме. Но это не означает, что диплом колледжа - предел роста. Человек должен учиться всю жизнь.

Пришло время, когда ценность образования определяет не наличие диплома, а те компетенции, которые получает студент

Когда я пришел работать в Екатеринбургский экономико-технологический колледж 44 года назад, там училось 700 студентов. Сегодня - три тысячи. В прошлом году был огромный конкурс: по отдельным специальностям 12-14 человек на место, в целом прием - около тысячи человек, а желающих поступить - около 5,5 тысячи. Это связано еще и с тем, что семьи многих ребят имеют невысокий достаток, у них нет возможности четыре года платить за дневное обучение в вузе, да и потом бывает непросто найти работу. Колледж эту проблему удачно решает, выпуская готового и конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Те направления подготовки, которые так популярны у абитуриентов, востребованы и у работодателей?

Владимир Вертиль: Мы стремимся совместить их интересы. Например, сейчас у ребят на пике профессии, связанные с IT. А работодатель дает запрос на технологов - но не просто технологов, а разбирающихся к тому же в компьютерных технологиях. И мы стараемся этот запрос удовлетворить.

Пандемия тоже повлияла на выбор абитуриентов. Интересно, не передумали ли они идти в медицину?

Ирина Лёвина: Были опасения, что набор уменьшится, но все оказалось наоборот: количество абитуриентов в 2020-м увеличилось на 50 процентов и составило почти 4,5 тысячи человек. В регионе неслучайно провозгласили 2021-й годом медицинского работника: уважение к этой профессии в обществе выросло. Замечу, что 69 процентов медработников в России имеют среднее образование - это фельдшеры, медсестры, лабораторные техники, акушерки. В Свердловской области таких 71 процент. Именно они обеспечивают квалифицированный уход за пациентом, и их количество по отношению к врачам постепенно увеличивается. Растет и число направлений подготовки. Например, у нас в колледже обучают специалистов по медицинской оптике, по медицинскому массажу из числа инвалидов по зрению, в том числе тотально слепых людей. Недавно начали готовить спасателей с углубленными медкомпетенциями, а также медиков для экстренных служб.

Цех для подмастерьев

Огромным плюсом среднего профобразования всегда была практикоориентированность. Эта направленность сохранилась?

Владимир Вертиль: Практическая составляющая даже усилилась. Раньше студент мог получить практические навыки только на заводе, а теперь - уже в колледже. На базе учреждений СПО с 2019 года создаются современные мастерские, что стало возможным благодаря движению WorldskillsRussia и федеральному проекту "Молодые профессионалы" (в рамках которого выделяют гранты на укрепление материально-технической базы). В нашем колледже уже работают 10 мастерских по разным компетенциям, например по хлебопечению, и нужно сказать, что такого оборудования, отвечающего мировым стандартам, даже на предприятиях порой нет. Важно и то, что одновременно здесь формируется пул экспертов регионального и федерального уровней.

Людмила Павленко: Я с некоторой завистью слушаю, как живут колледжи в областном центре. Мы находимся на другом полюсе: работаем на оборудовании прошлого века, и это, конечно, серьезная проблема, даже несмотря на то, что у нас обучают традиционным ремеслам и промыслам. Мы сохраняем традиции и продолжаем учить от мастера к ученику - от руки к руке - художественной росписи, обработке металла, камнерезному делу. У ребят есть возможность заниматься с опытными ювелирами и проходить практику на предприятиях. Так, наши мастера создали огромный поднос в традициях тагильской росписи, вошедший в Книгу рекордов России. Вы спросите: кому сегодня нужны подносы? Речь идет не просто о предмете, не об изготовлении сувениров, а о сохранении ценностей и передаче традиций, о которых молодежь, увы, мало знает. Мы отвечаем за духовность нашего народа. И мы сохранили традиции и уникальность подготовки специалистов, хотя нам бы, конечно, хотелось большего внимания к нашему учебному заведению, роста финансирования, укрепления материально-технической базы.

А как организована практика студентов в период пандемии? Больше всего вопросов вызывает подготовка медиков, ведь она невозможна дистанционно.

Ирина Лёвина: Действительно, без работы с пациентом научить медицине нельзя. Нас в какой-то мере выручает современная материально-техническая база: симуляционные кабинеты, лаборатории, кабинеты доклинической практики с фантомами-пациентами, для которых можно программировать состояние здоровья, его изменение, электронные образовательные ресурсы. В рамках практической подготовки у нас также появился учебно-клинический научно-производственный кол-центр, где студенты обеспечивают сопровождение больных COVID-19 на дому, а также пациентов после вакцинации, передавая данные в поликлинические отделения медицинских организаций. Кроме того, есть центр для обучения специалистов-медицинских дезинфекторов, работу которых высоко оценили в Екатеринбургском НИИ вирусных инфекций.

Раньше студент мог приобрести практические навыки только на заводе, а теперь - уже в колледже

А еще колледж имеет четыре передвижных медицинских комплекса на базе КамАЗов, один из них офтальмологический, другие оборудованы как фельдшерско-акушерские и диагностические пункты: с техникой для проведения ЭКГ, лабораторных исследований и т.п. После снятия ограничений они снова стали выезжать на отдаленные территории - в Шалю, Новую Утку. Студенты в составе медицинских бригад под руководством педагогов оказывают медпомощь населению, занимаются профилактикой.

Студенты технического направления, помимо учебных мастерских, тоже практикуются "в поле". Насколько отлажена эта система?

Валерий Чистяков: 80 процентов учебных планов предусматривают практическую подготовку. Студенты колледжа проходят учебно-производственную практику на предприятиях не только Свердловской области, но и в других регионах России. Например, в 2020 году они практиковались на предприятиях Амурской и Иркутской областей, города Новосибирска, а в 2019-м наши практиканты участвовали в монтаже электрооборудования на первой в мире плавучей АЭС в городе Певек на Чукотке.

Подготовка кадров ведется в тесном взаимодействии с работодателями - социальными партнерами. У нас заключено 27 договоров о долгосрочном сотрудничестве с компаниями по вопросам прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Кстати, обычно процентов 20 студентов выпускных курсов параллельно с учебой уже работают.

Чтобы стажировка затянулась

По статистике, далеко не все выпускники трудоустраиваются по специальности. Учреждения СПО помогают им найти работу?

Владимир Вертиль: По закону "Об образовании" такая функция на колледжи не возлагается, только содействие в трудоустройстве. Границы ответственности четко не определены, ведь плановое распределение давно упразднили. Взять данную работу на себя пытаются госведомства, отраслевые союзы, но комплексного подхода нет. Система СПО занимается этим по умолчанию, в частности, создаем центры по содействию в трудоустройстве и профориентации, устраиваем встречи с работодателями. И все же главная функция колледжей - давать фундаментальную подготовку для адаптации студентов к условиям рынка, а не искать рабочее место. Подчеркну: учреждения СПО не могут осуществлять целевой прием, только целевое обучение. Это разные понятия: у нас абитуриент-целевик проходит отбор на общих основаниях, никаких преференций у него нет, только при равенстве среднего балла аттестата преимущество за целевиком.

Одна из задач СПО - остановить отток кадров из региона, из малых городов. Какие условия необходимо создать, чтобы молодежь оставалась на малой родине?

Ирина Лёвина: Действительно, в сфере здравоохранения наиболее эффективен целевой прием, и мы ориентируем работодателей на то, чтобы направлять на учебу детей из медицинских династий. Скажем, в Свердловской области остро требуются медработники в фельдшерско-акушерские пункты, в скорую помощь. Мы готовим таких специалистов, но как сделать, чтобы они не уехали, отработав пару лет, а остались в глубинке на десятилетия? Вопрос выделения квот на целевой прием в учреждения СПО сейчас активно обсуждается на уровне правительства региона. Мы приветствуем поступление в наш колледж молодежи из городов и районов с острым дефицитом медицинских работников.

Людмила Павленко: В творческой сфере отток кадров в столицы - обычное дело. На мой взгляд, важно развивать сферу культуры на местах, ведь среди наших студентов много ребят из отдаленных поселений. Специалисты, которых мы готовим, действительно уникальны. Но если дизайнеры легко находят работу, то, например, ювелирам, камнерезам сложнее: несколько профильных компаний в последнее время закрылось.

Экзамен для мастера

Вы говорите о том, что выпускники СПО, в отличие от вчерашних студентов вузов, сразу готовы к практической работе. Как этого удается достичь?

Валерий Чистяков: Мы готовим специалистов для конкретных предприятий, и работодатели принимают непосредственное участие в разработке и согласовании учебных программ. Например, в вариативную часть (до 30 процентов программы) мы включаем профессиональные модули для углубленной подготовки по конкретному запросу работодателя. Кроме того, студенты учреждений СПО в рамках государственной итоговой и промежуточной аттестации сдают демонстрационные экзамены, т.е. показывают полученные в колледже практические навыки.

Владимир Вертиль: Да, сегодня обучение завершается не так, как было 30 лет назад - защитил чертеж и диплом получаешь. Нет. Три дня студенты сдают экзамен, демонстрируя практически навыки, полученные по стандартам WorldSkills. Это абсолютный прорыв в системе профобразования.

Оканчивая колледж, выпускникам еще необходимо пройти независимую оценку квалификации (НОК) от сертифицированных экспертов отрасли. Они оценивают навыки ребят по сформированным самим бизнесом профстандартам (к слову, подтверждать таким образом свой уровень могут и действующие специалисты). В нашем регионе десять центров НОК, в том числе на площадках образовательных учреждений. Этот инструмент позволяет реально оценить качество подготовки, ведь сам по себе диплом еще не гарантирует карьерный успех. Также выпускник получает SkillsPassport с указанием своих компетенций, который заносится в федеральную электронную базу, признанную за рубежом, и любой работодатель может узнать уровень компетенций соискателя на этом портале.