В смятенных чувствах встречают март ямальские кочевники. В этом месяце в муниципалитетах проводится День оленевода. В прошлом году впервые его не случилось - коронавирус нарушил традицию, но в нынешнем марте она возобновляется и должна, по идее, стать своеобразной преамбулой Всемирного конгресса оленеводов, который примет соседняя Югра. Однако кочующим со стадами на полуострове Ямал пока вовсе не до праздников - они в тревоге за жизнь животных: те давно лишились доступа к основной пище - ягелю. Бескормица, которую спровоцировала погодная аномалия, лишний раз напомнила о проблемах ключевой для ЯНАО сельскохозяйственной отрасли.

Беда пришла к оленеводам северной части полуострова - в Сеяхинскую и Тамбейскую тундру. Это зона арктической пустыни. Еще в начале зимы обильно увлажненные ягельные пастбища в результате резкой смены температур покрылись толстой ледовой коркой. Разбить ее копытами трудно. Из-за недостатка корма олени обессиливают, слабые нередко погибают. По словам главы общины "Валама" Леонида Вануйто, оголодавших порой добивал сильный мороз.

Подобное было в 2014-м, тогда на территории ЯНАО падеж превысил 6 тысяч голов. Сегодня некоторые тундровики в отчаянии говорят о вероятных потерях, измеряемых в десятках тысяч животных. Это станет сокрушительным ударом для многих семей.

В администрации Ямальского района разговоры о якобы массовом падеже называют надуманными. Но признают: ситуация останется крайне напряженной, пока лед не истончат теплые деньки в марте-апреле. По данным чиновников, сейчас в районе бедствия приблизительно 65 тысяч животных, погибло примерно 250.

Больших потерь удалось избежать благодаря оказанной зимой сотням семей кочевников экстренной помощи, в том числе поддержке предприятий ТЭК. Оленеводов обеспечили бесплатным бензином (до 400 литров на семью), на места доставлены десятки тонн комбикормов, минеральной подкормки. В феврале из резервного фонда семьям, имеющим скромное поголовье (а таковых большинство), перевели на карты по 17,7 тысячи рублей.

- Страхи моих земляков понятны, ведь утратить животных - лишиться средств к существованию, - объясняет потомственный оленевод Ейко Сэротэтто. - Олени инстинктивно сбиваются в огромные стада в поисках лишайника. Активное хаотичное перемещение еще больше ослабляет их. Ему нужно препятствовать, без снегоходов тут никак, а они сжигают много горючего. Комбикорм выручает, но это неполноценная замена ягелю, его хотя бы с обыкновенным сеном смешать.

Вакцинация оленей от сибирской язвы позволила уточнить их количество - к началу 2018-го насчитывалось около 667 тысяч. Ямальское стадо остается самым большим на планете, но оно неизбежно сократится, минимум до полумиллиона, в первую очередь из-за нехватки ягеля. В истории такое случалось. Доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков напоминает: дефицит выпасов и отсутствие правильного оборота пастбищ при взрывном росте поголовья стал причиной 20-кратного сокращения стада на Аляске в первой половине ХХ века, а погоня за реализацией лозунга "Даешь миллион оленей!" на Чукотке в 1970-х годах через 20 лет стала причиной катастрофы отрасли. Сейчас на Чукотку, где ягельных угодий вновь изрядно, а оленеводство едва живо, перебралась группа оленеводов Ямала: опытом делиться да и обживаться там.

По расчетам экспертов, в 2020-2024-м производство деликатесного мяса оленя в РФ будет в среднем ежегодно уменьшаться на 2,1 процента. Преимущественно из-за "ямальского фактора". Зато спрос на него обещает расти, как и стоимость.

Прямая речь

Михаил Погодаев, председатель правления ассоциации "Оленеводы мира":

- В наших регионах проблемным может быть и слишком большое стадо в случае дефицита пастбищных угодий, и маленькое, когда возникает опасность исчезновения традиционной для арктической территории отрасли животноводства. Одна из угроз - резкие перепады температур, быстрое изменение климата, адаптироваться к которым оленеводам сложно. Вызывает опасение и в большинстве низкий уровень их доходов.