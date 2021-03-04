Добрую треть территории Тюменской области объехали уральский полпред президента РФ и губернатор региона, посетив за несколько дней около десятка предприятий, строек, ряд социальных учреждений. Своеобразный марш-бросок. Из итогов поездки напрашивается оптимистичный вывод: стартовавшие в предыдущие годы масштабные инвестиционные проекты не только обеспечили устойчивость экономики области в период пандемии, но и послужили заделом для дальнейшего наращивания производственных ресурсов.

Возьмем достижения агропромышленных компаний. Тепличный комплекс в деревне Нариманова в окрестностях Тюмени - наглядный пример современных технологий и высокой продуктивности. Это и "с неба видно": в темное время суток взор пассажиров лайнеров, вылетающих или приземляющихся в аэропорту Рощино, притягивает огромный светящийся массив в стороне от жилых микрорайонов. Год от года он увеличивается и сияет ярче. За шесть лет введены в строй три очереди тепличного комбината "ТюменьАгро". Третья, площадью 17 гектаров, - в ноябре 2020-го. Искусственное "солнце" питает автономная система генерации с потрясающей годовой мощностью - 300 миллионов киловатт-часов. Оно позволяет собирать с единицы площади практически вдвое больше огурцов, нежели в обычных теплицах. Ну а два других блока специализируются на выращивании томатов. Теперь комбинат способен поставлять в торговлю свыше 31 тысячи тонн овощей за год. И точка на этом не поставлена - группа компаний "РОСТ" берется за строительство четвертой очереди площадью 20 гектаров стоимостью около 6 миллиардов рублей.

Уместно напомнить, что стартовал "ТюменьАгро" при всемерной поддержке правительства Тюменской области, которое в то время возглавлял Владимир Якушев, ныне полпред президента РФ в УрФО. Обращаясь к нему, губернатор Александр Моор образно выразился: "Как видите, посеянные тогда семена инвестиций дают всходы". Он заверил представителей компании в дальнейшей господдержке проекта, очень значимого в ракурсе создания новых рабочих мест - их число в итоге превысит 800 - и передового в плане технологическом. Это единственный производитель свежих овощей в России, получивший экологический сертификат для их экспорта в страны ЕС.

Инновационные агропроизводства меняют к лучшему качество жизни сельчан, повышают престиж крестьянского труда

Высокоэффективны и другие локомотивные проекты в сфере АПК, недавно воплощенные в жизнь либо находящиеся на финальной стадии реализации. Агрофирма "КРиММ" после запуска в селе Упорово завода картофельных полуфабрикатов - предприятия "европейского уровня", пока для РФ уникального, - поставила в 2020-м в торговые сети, детсады и школы 1275 тонн продукции для быстрого приготовления на кухне. Общий объем господдержки покрыл четверть капитальных затрат.

На территории сразу двух муниципалитетов вырос комплекс компании "Руском" по выращиванию и переработке бройлеров годовой мощностью до 40 тысяч тонн с собственными племенным репродуктором, инкубаторием, комбикормовым заводом. На всех площадках занято около 800 человек (к слову, для работников инвестор строит многоквартирные дома). Реализованы первые сотни тонн востребованного на рынке продукта.

Для новых предприятий регионального агропрома характерно наличие интеллектуальных систем управления и контроля. Молочно-товарный комплекс "Дамате" - не просто один из крупнейших и самых высокопродуктивных в Сибири и УрФО (за два последних года количество коров увеличилось на треть, а надои - на 66 процентов), это в своем роде научно-исследовательская IT-лаборатория, где непрерывно анализируют множество физиологических показателей каждого животного. Хозяева комплекса поделились с гостями планами формирования здесь генетического центра молочного животноводства.

- Соглашение о реализации финансовоемкого проекта с "Дамате" правительство Тюменской области подписало в декабре 2012 года. Обозначенные в нем параметры достигнуты, и на созданной базе компания движется к новым рубежам. Такие инновационные агропроизводства меняют к лучшему качество жизни сельчан, повышают престиж крестьянского труда, - подчеркивает Владимир Якушев.

Среди успешно завершенных проектов в промышленном секторе - полная модернизация компанией "Транснефть-Сибирь" Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ). В рамках инвестиционного контракта, подписанного на Петербургском экономическом форуме Минпромторгом РФ, тюменским правительством и компанией, в обновление ТРМЗ вложено около 3 миллиардов рублей. Город получил свыше 200 новых рабочих мест, солидные налоговые отчисления.

Ну а тобольский "ЗапСибНефтехим" - масштабный даже по мировым меркам проект создания группы заводов по глубокой переработке углеводородов - позволил региону в тяжелом для всех 2020 году обеспечить завидные темпы прироста промпроизводства. Между тем нефтехимики строят очередной завод - по выпуску малеинового ангидрида, который России пока приходится импортировать. Скоро она от этой зависимости избавится.

- Полученный регионом синергетический эффект впечатляет, но он появился не вдруг. Сначала СИБУР и других наших инвесторов убедили в том, что в лице правительства области у них есть надежный партнер, - говорит Александр Моор.