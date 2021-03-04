Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всей государственной системы здравоохранения. Повысились требования к профессиональной подготовке врачей, а главное, впервые за много лет остро встал вопрос дефицита кадров. О том, как реагируют на новые вызовы времени в системе высшего профессионального образования, мы поговорили с ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Ильей Волчегорским.

Илья Волчегорский: При ежегодном выпуске в 550-600 человек мы могли бы заполнить кадровую нишу в здравоохранении региона в течение 3-5 лет. Фото: Людмила Ковалева

Илья Анатольевич, исполнился год с начала пандемии в России. Какие выводы сделаны в сфере подготовки медицинских кадров?

Илья Волчегорский: Пандемия стала лишь катализатором тех процессов, которые происходят в сфере высшего медицинского образования. Нарастающие требования к качеству профессиональной подготовки заставляют нас делать акцент на практико-ориентированном обучении - симбиозе науки и практического здравоохранения, который культивируется сегодня в большинстве ведущих медицинских вузов мира. Именно эти подходы к организации подготовки позволяют нашим выпускникам без особых проблем трудоустроиться не только в различных регионах России (вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга), но и за рубежом, где "их никто не ждет" и где они могут трудоустроиться в учреждениях здравоохранения только по результатам жесткого конкурентного отбора. Сегодня они работают в клиниках Европы, США, Австралии, стран Ближнего Востока… Мне кажется, это объективный и независимый показатель качества подготовки.

Как мы его достигаем? Прежде всего создали симуляционно-аккредитационный центр - огромный модуль, оснащенный самым современным оборудованием, манекенами и симуляторами шестого уровня реалистичности (всего их семь. - Прим. ред.). На его базе студенты, начиная с третьего курса, обучаются клиническим дисциплинам. Здесь же проходит и аккредитация специалистов. Ведь для того, чтобы стать "узким специалистом", требуется основательная и систематическая подготовка, занимающая как минимум восемь лет: шесть универсальных курсов так называемого специалитета, а потом еще два года углубленного обучения в ординатуре по выбранной конкретной специализации, диапазон которых очень широк, включая и лечебное, и диагностическое, и профилактическое направления.

Еще одно детище университета, которым мы очень гордимся, - наша клиника. Мы относимся к числу немногих медицинских вузов России, которые могут на базе собственного стационара подготовить выпускников к врачебной практике. Это многопрофильное медучреждение самого сложного третьего уровня с родильным домом, не уступающим по показателям эффективности многим областным перинатальным центрам. Кстати, в клинике мы оказываем медицинскую помощь не только южноуральцам, но и жителям других регионов.

Во время пандемии мы кардинально перестроили учебные планы и в период с сентября по декабрь 2020-го в рамках практической подготовки вывели на помощь здравоохранению более 1200 студентов и ординаторов. 70 процентов наших ординаторов трудоустроены, из них 40 процентов работали в "красных зонах". Если говорить о практике, то у нас уже к шестому курсу обучения показатель трудоустройства студентов превышает 65 процентов. И я считаю, это тоже важный маркер качества подготовки.

Как университет помогает решить проблему дефицита врачей в Челябинской области?

Илья Волчегорский: На самом деле это проблема не только нашей области и даже страны, она общемировая. Даже во Франции, где уровень оплаты труда врачей считается наиболее высоким в Европе, есть понятие "медицинской пустыни": в северных районах страны, ближе к Ла-Маншу, ощущается дефицит кадров. В то же время в регионах, расположенных на средиземноморском побережье, наоборот, наблюдается профицит врачей. У нас же ощущается серьезный отток выпускников в Москву, Санкт-Петербург и Казань. К сожалению, уезжают лучшие выпускники…

Молодые специалисты хотят быть уверены, что после нескольких лет работы в "первичном звене" получат возможность профессионального и карьерного роста

Взаимодействуя с правительством региона, мы стремимся по мере сил повлиять на ситуацию. Не так давно провели масштабное социологическое исследование - опросили более 400 студентов 5 и 6 курсов, на каких условиях они готовы поехать на отдаленные территории Челябинской области. И, как выяснилось, зарплата и "квартирный вопрос" стоят отнюдь не на первом месте. Предпочтения отдаются работе в сплоченном коллективе единомышленников, а также работодателям, готовым вкладываться в повышение квалификации своих сотрудников. Молодые специалисты хотят быть уверены, что после нескольких лет работы в "первичном звене" они получат возможность пройти дополнительное обучение по своему профилю за счет работодателя с перспективой карьерного роста. Вторая важная позиция - дорожная инфраструктура и транспорт. Многие согласны работать в селе, проживая в городе, каждый день ездить на работу и обратно, но не по бездорожью и ухабам. А зарплатные ожидания, кстати, не столь уж и велики - порядка 50 тысяч рублей в месяц.

Результаты исследования были опубликованы на федеральном уровне и переданы в правительство области. Надеюсь, это должно поспособствовать принятию максимально верных и эффективных управленческих решений.

Помогает ли в решении кадрового вопроса целевой набор?

Илья Волчегорский: Конечно, на самых крупных факультетах ЮУГМУ (лечебном и педиатрическом) не менее 70 процентов бюджетных мест у нас получают именно целевики. И не только из нашего региона. Вот уже много лет обучаем большое количество студентов из Курганской области, где нет своего медицинского вуза. Тем самым помогаем соседям решить проблему, которая у них стоит гораздо более остро. Наибольшая доля целевиков - это будущие педиатры (75 процентов бюджетного приема). Укрепление педиатрической службы сегодня является одной из приоритетных задач для региона.

Вообще в Челябинской области дефицит врачей не столь высок. При общей потребности порядка 10 тысяч специалистов не хватает около 1700. При ежегодном выпуске в 550-600 человек при условии трудоустройства большинства специалистов в нашем регионе мы могли бы кадровую нишу заполнить в течение 3-5 лет. И делаем все от нас зависящее для этого.

Каково оптимальное соотношение платного набора и бюджетных мест, позволяющее вузу развиваться?

Илья Волчегорский: Квоты на бюджетное обучение в каждом конкретном медицинском вузе ежегодно устанавливаются на федеральном уровне. В нашем университете прием на бюджет в этом году вырастет почти на 100 мест - до 545-ти. Соответственно внебюджетный прием сократится до 345 мест. Такое соотношение вполне обеспечивает рентабельность работы университета, уверенно доказавшего право считаться одним из лучших медицинских вузов страны. Впрочем, мы никогда не страдали от отсутствия интереса абитуриентов к нашим образовательным услугам, в том числе на платной основе. И возникшая эпидемическая ситуация еще больше повлияла на спрос: судя по числу поданных заявлений, он увеличился по сравнению с предыдущим годом в два раза.

На чем еще может заработать вуз?

Илья Волчегорский: Есть немало возможностей привлечения дополнительных источников финансирования, в том числе федеральных и региональных грантов на проведение научных исследований и клинических разработок по самым разным направлениям. Например, недавно в Челябинске были проведены две операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток двум онкопациентам - ребенку и взрослому. Они стали возможны благодаря созданному университетом Центру клеточных технологий, на базе которого в нашей клинике открыто специальное отделение. Значение этого центра для онкогематологии примерно такое, как ракетостроение для развития космонавтики. Кроме того, наши специалисты доказали, что стволовые клетки, получаемые из жира в брюшной полости при липосакции, могут использоваться для лечения поражений суставов - артрозов, а также сосудистых осложнений сахарного диабета и многих других заболеваний. Поэтому наш центр - не только клиническое, но и научное подразделение, занимающееся развитием и продвижением ультрасовременных и перспективных технологий терапии.

Также при клинике создан референс-центр лучевых и иммуногистохимических методов диагностики, который решает сложные задачи по выявлению опухолевого роста на разных уровнях - молекулярно-генетическом, иммуногистохимическом, морфологическом и лучевом. Клиника стала девятым в стране учреждением здравоохранения, которое получило право развивать это направление.

Сегодня мы способны дополнительно оказывать многие виды специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вообще по показателям кадрового состава, инфраструктуры и интереса к нашим научным работам ЮУГМУ борется за лидирующие позиции. Показатель цитируемости (индекс Хирша) у нас самый высокий среди медицинских вузов УрФО. В университете работают 488 докторов и кандидатов наук, среди них два академика РАН и четверо заслуженных деятелей науки РФ.

Чрезвычайно значимо и то, что университет обеспечивает возможности для исследовательской деятельности и личностного роста. Наши сотрудники регулярно повышают квалификацию не только в ЮУГМУ, но и в самых разных медицинских центрах и организациях по всей России и даже за рубежом.

Подытоживая, могу сказать, что основами образовательной модели Южно-Уральского государственного медуниверситета являются интеграция образования и науки, фундаментальная теоретическая подготовка и практико-ориентированный подход. Именно эти направления мы и планируем развивать в перспективе, работая прежде всего на сбережение здоровья жителей региона и повышение качества их жизни.

Досье

Илья Волчегорский родился в Челябинске в 1958 году. С отличием окончил лечебный факультет медицинского вуза. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, автор 288 научных работ и 4 монографий. Имеет 8 патентов на изобретения в сфере здравоохранения. Под его руководством подготовлено 14 докторов и 32 кандидата наук. Заведует кафедрой фармакологии. В 2016 году избран ректором ЮУГМУ.