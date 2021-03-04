На Урале девочка была ранена из-за взрыва в руках неизвестного предмета

Шестилетняя жительница Екатеринбурга получила накануне ранение грудной клетки из-за того, что у нее в руках взорвался неустановленный предмет.

Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД в среду в 14.40 по местному времени от бригады "скорой". Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося. Также расследование начала Свердловская областная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что в момент, когда произошел инцидент, ребенок находился дома один: мама отлучилась в поликлинику.

"Вернувшись, она обнаружила у дочери ранение грудной клетки. Девочка рассказала, что при помощи зажигалки разогревала некий предмет, который потом в ее руках хлопнул", - сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

Пострадавшую доставили в больницу.

По данным правоохранительных органов, ребенок воспитывается в неполной, но благополучной семье с мамой и бабушкой.