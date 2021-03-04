На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса

В горнозаводской зоне Челябинской области полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса - собаку породы колли, оставшуюся без хозяев. Животное было сильно измождено и почти не подавало признаков жизни. И только своевременное вмешательство профессионального собаковода спасло ему жизнь, сообщили "РГ" в ГУ МВД по региону.

- Замерзающую собаку кинолог ОМВД по Златоустовскому городскому округу старший сержант полиции Максим Бикбаев нашел, когда ехал из Кусы в Нязепетровский район к своей маме в деревню Аптрякова, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Уже подъезжая к населенному пункту, он увидел на обочине колли. Животное свернулось калачиком, и на первый взгляд казалось безжизненным. Однако, почуяв человека, пес потянулся к нему и приподнял морду.

Не теряя минут, кинолог принял решение перевезти собаку в тепло и оказать ей первую ветеринарную помощь. Найденыш выжил, и Максим распространил по социальным сетям пост в надежде отыскать его хозяев. Однако поиски оказались безуспешными.

Зато на сообщение откликнулись зооволонтеры из Златоуста. Они за сутки собрали деньги на лечение пса и передали его в руки ветеринаров. Питомец оказался сильно изможден и искусан сородичами.

Пока активисты решили оставить собаку у себя, чтобы продолжить за ней ухаживать. Кинолог будет поддерживать с ними связь до ее полного выздоровления. Кстати, псу уже дали новое имя, в честь спасителя волонтеры окрестили его Максимом.