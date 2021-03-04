На Урале руководство полиции отстранили от работы из-за поборов

Руководство полиции Каслинского района Челябинской области отстранено от работы по подозрению в коррупционных преступлениях. В отделе МВД организована проверка, сообщили в ГУ МВД региона.

- Предварительно установлено, что руководители отдела полиции давали подчиненным незаконные распоряжения о передаче им части денежных премий, - передает пресс-служба полицейского главка региона. - В настоящее время они отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Оперативную разработку высокопоставленных полицейских проводили оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД и УФСБ региона.

Собранные в ходе проверки материалы будут переданы в СК для принятия процессуального решения, отметили в полиции.