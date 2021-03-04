Скончался ученый Александр Дудоров, исследовавший челябинский метеорит

В Челябинске на 75-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор Челябинского государственного университета Александр Дудоров. Его последние исследования были связаны с метеоритом "Челябинск", сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

- Александр Дудоров всю свою жизнь посвятил науке. Он был одним из пионеров теоретических исследований магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде и основал в ЧелГУ научную школу по теме звездообразования, - говорят в университете. - Являлся экспертом в области численного моделирования в астрофизике. Вместе с коллегами и учениками разработал теорию остаточного магнитного поля, в которой магнитное поле молодых звезд рассматривается как индукционно усиленное магнитное поле протозвездных облаков.

Александр Егорович сыграл ведущую роль в теоретических и полевых исследованиях взорвавшегося в небе над Челябинском в 2013 году метеорита. Результаты его исследований опубликованы в серии научных статей, а также изложены в монографии "Челябинский суперболид". За вклад в изучение метеорита Международный астрономический союз присвоил открытому в 1981 году астероиду Главного пояса 8795 (1981 E09) имя Dudorov. Профессор удостоен премии Hooker Distinguished Visiting Professor и премии имени Роберта Годдарда за вклад в изучение челябинского болида, награжден медалью "За активное участие в международном научном сотрудничестве" Академии Наук.

Дудоров был разносторонним и харизматичным человеком. Коллеги и ученики всегда будут помнить его неиссякаемое стремление познавать природу во всех ее проявлениях, остроту его ума и чувство юмора.Был честным и принципиальным - как в науке, так и в жизни.

До последних дней жизни ученый вел активную преподавательскую работу. Много лет читал лекции по основным разделам теоретической физики, вел спецкурсы по космической электродинамике и теоретической астрофизике. Активно занимался популяризацией науки.

Коллеги и друзья глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования семье и близким Александра Егоровича.