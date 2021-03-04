На Урале сняли кино о тайнах наскальных рисунков и затерянном мире Югры

Свердловские кинематографисты сняли две документальные ленты о природе и истории Урала. Одна из них посвящена практически не изученным территориям Приполярного Урала. Вторая рассказывает об уральских писаницах - древних наскальных рисунках, дошедших до наших дней. Особая ценность фильмов - в "свежести и полноте взгляда". Ленты смонтированы не из архивных кадров, в их основу легли видеоматериалы недавних экспедиций.

Организовать путешествие на Приполярный Урал исследователям помог грант Русского географического общества (РГО). Прошлой осенью они отправились в экспедицию на восточный склон центральной части Народо-Итьинского кряжа. Альпинисты и геологи обследовали "затерянный мир" размером четыре квадратных километра, совершили девять восхождений на безымянные горы. Фильм так и называется - "Тайны неназванных вершин".

Почти две недели исследователи во главе с зампредседателем Федерации альпинизма Свердловской области Владимиром Рыкшиным и членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, председателем историко-краеведческой комиссии Свердловского отделения РГО Евгением Тамплоном собирали образцы горных пород, брали пробы воды, вели геохимические и радиационные исследования (к "повышенному фону" были готовы, но древние породы, к счастью, не "фонили"), вели фото- и видеосъемку природных ландшафтов ледникового периода, в том числе горных озер и водопадов. И даже обнаружили полноводный ручей, которого нет на картах.

Из других неожиданных находок - археологический памятник, менгир. Это круглый каменный столб со следами обработки в окружении жертвенных плит. Стало ясно, что люди здесь жили, но очень давно. Сегодня эти заповедные места населяют только упитанные медведи, непуганые лоси, северные утки и огромные - до 400 голов - стада диких оленей.

А вот "рукотворный" статус огромной правильной пирамиды, о котором не так давно спорили в СМИ и соцсетях, ученые не подтвердили. По их словам, четырехгранной она кажется только на снимках из космоса, а в реальности никаких граней не видно, это наверняка природный объект.

- Гора как гора, которая находится на склоне. Одна грань у нее - ниже противоположной метров на 150. Мы обошли гору вокруг, то, что она ледникового происхождения, это однозначно, - рассказал Евгений Тамплон в интервью РГО СО.

В Екатеринбург ученые увезли множество проб, в прямом смысле "весомых" образцов (общий вес под сто килограммов), а также 30-килограммовый камень, названный "Духом реки Грубию" - узкий, с глазами-трещинами и носом-черточкой. Однако сбор артефактов, как и экспедиция в целом, преследуют более высокую цель. По словам исследователей, "затерянный мир" на восточной стороне Народо-Итьинского кряжа может стать новой особо охраняемой природной территорией. И даже имеет шансы войти во всемирное наследие ЮНЕСКО.

- Экспедиция - первый шаг к этому высокому статусу. Документальный фильм об экспедиции сделан в жанре отчета, но уже началась работа над более полной версией. Планируем представить ее на международном фестивале короткометражного кино "КиноSTART", - рассказал "РГ" руководитель экспедиции Владимир Рыкшин.

Вторая лента - "Земной пояс" - появилась благодаря поддержке Минобразования региона и Фонда президентских грантов. Исследователи, в числе которых член РГО Алексей Слепухин и команда общественной организации "Культурное просвещение", пытаются "докричаться" до земляков, обратить их внимание на уникальное историческое наследие, которым богат Средний и Южный Урал.

- Шигирский идол, стоянки древнего человека, писаницы возрастом 5 тысяч лет - это настоящее сокровище, которым мы обладаем. Очень жаль, но даже уральцы о них мало знают, а ведь это богатство - настоящий бренд территории, - рассказал "РГ" Алексей Слепухин.

Экспедиция собрала на одну "нитку" сразу шесть "жемчужин". В Свердловской области это Северские скалы, Аятские писаницы, Ирбитский писаный камень, скала Писанец в Природном парке "Оленьи Ручьи". В Челябинской - Араслановские писаницы, а также Большие Аллаки на границе Свердловской и Челябинской областей. Рисунки на них зачастую изображают не только животных (копытных, например), но и танцующих или камлающих людей. А иной раз даже "перекликаются" между собой. Например, "рогатый человек" - шаман - на Ирбитском писаном камне схож с рисунками на Аллакских писаницах.

Одна из задач фильма - обратить внимание на состояние уникальных артефактов. Древние рисунки, которые пощадило время, сейчас быстро исчезают "при помощи" современных людей.

- Охотники и рыбаки часто разводят костры у подножия скал. Дым и копоть поднимаются вверх и оседают на поверхности, погребая под собой древние письмена. Так происходит, например, на останцах Большие Аллаки. К тому же многие камни покрывают варварские граффити, - с грустью констатирует Слепухин.

Сейчас команда исследователей готовится ко второму путешествию, по следам которого выйдет вторая часть фильма с рабочим названием "Путешествие по реке".