Новости

В команде Тутберидзе еще не приняли решение по возвращению Косторной 15:07
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2" 15:04
Уголовное дело возбудили после падения наледи на ребенка в Электростали 15:04
"Лига справедливости" Зака Снайдера будет разбита на шесть глав 15:01
Телекомпания "Первый ТВЧ" совместно с Роскосмосом запускает новый канал 14:58
Названы московские магистрали, где чаще всего штрафовали водителей 14:56
Сервисы цифрового здравоохранения станут доступны в мобильном приложении 14:55
На Южном Урале застройщиков будут судить за аферу на 3,5 млрд рублей 14:54
На радиостанции BBC по ошибке взяли интервью у псевдосенатора 14:50
В австрийском Тироле все жители получат прививки от коронавируса 14:39
В Петербурге завели дело о хищении у дольщиков 920 миллионов рублей 14:36
В Москве простились со спортивным комментатором Юрием Розановым 14:35
В Кузбассе изъятая из семьи девочка умерла в детдоме 14:35
В Госдуме оценили призывы США уничтожить "программу химоружия" 14:26
Минздрав проконтролирует работу электронных регистратур в регионах 14:15
Дорогие квартиры рядом с ТПУ в Москве продаются на 17% быстрее 14:15
Первые стрельбы из БМПТ "Терминатор" прошли в Челябинской области 14:11
В Мадриде из-за пандемии запретили проведение демонстраций на 8 марта 14:05
Жительница Валдая притворилась беременной, чтобы избежать ареста 14:03
Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату 13:51
На малых вокзалах МЖД появились QR-коды с исторической информацией 13:51
Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве 13:50
Песков назвал Кочаряна большим другом России 13:47
Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце 13:47
Выброшенные маски заполонили океаны 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

На Южном Урале застройщиков будут судить за аферу на 3,5 млрд рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

На Урале завершено следствие по делу застройщиков, обманувших участников долевого строительства жилья в Челябинске и Копейске на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Действия учредителя и руководителя строительных компаний квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве ему, сообщили в МВД РФ.

В Петербурге завели дело о хищении у дольщиков 920 миллионов рублей

- Для привлечения внимания к своим проектам обвиняемыми была проведена широкомасштабная рекламная кампания, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После чего деньги 2700 участников долевого строительства вместо использования по прямому назначению вывели через подконтрольные фигурантам организации и похитили, а 29 многоквартирных жилых домов не достроили.

В ходе предварительного расследования допрошено свыше 1,5 тысячи потерпевших и более 200 свидетелей, назначено 26 судебных экспертиз, произведено более 30 обысков. Объем уголовного дела составил более 300 томов.

В целях обеспечения возможных гражданских исков потерпевших по возмещению ущерба наложен арест на имущество обвиняемых, их родственников, а также подконтрольных им фирм на сумму 380 миллионов рублей.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, отметили в полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг