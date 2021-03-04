На Южном Урале застройщиков будут судить за аферу на 3,5 млрд рублей

На Урале завершено следствие по делу застройщиков, обманувших участников долевого строительства жилья в Челябинске и Копейске на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Действия учредителя и руководителя строительных компаний квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве ему, сообщили в МВД РФ.

- Для привлечения внимания к своим проектам обвиняемыми была проведена широкомасштабная рекламная кампания, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После чего деньги 2700 участников долевого строительства вместо использования по прямому назначению вывели через подконтрольные фигурантам организации и похитили, а 29 многоквартирных жилых домов не достроили.

В ходе предварительного расследования допрошено свыше 1,5 тысячи потерпевших и более 200 свидетелей, назначено 26 судебных экспертиз, произведено более 30 обысков. Объем уголовного дела составил более 300 томов.

В целях обеспечения возможных гражданских исков потерпевших по возмещению ущерба наложен арест на имущество обвиняемых, их родственников, а также подконтрольных им фирм на сумму 380 миллионов рублей.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, отметили в полиции.