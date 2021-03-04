Первые стрельбы из БМПТ "Терминатор" прошли в Челябинской области

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" провели первые штатные стрельбы на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе округа, стрельбы прошли на специально подготовленном участке полигона с обновленной мишенной обстановкой. "Терминатор" вел огонь комплексом штатного вооружения, который включает в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д.

В пресс-службе рассказали, что в ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи уже провели занятия по вождению, технической и огневой подготовке.

"Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ "Терминатор" станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке", - отметили в пресс-службе.

Восемь боевых машины поддержки танков "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая машина огневой поддержки на гусеничной платформе. БМПТ имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.