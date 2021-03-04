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04.03.2021 08:04

Заболели конверсией

Ковид подтолкнул ОПК к дальнейшей диверсификации
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 46(8397)
В 2020-м предприятия ОПК Среднего Урала в 10-20 раз нарастили производство отдельных видов гражданской продукции, например аппаратов ИВЛ. Оборонка в очередной раз доказала, что в чрезвычайных условиях готова решать любые задачи. Но вот в "мирное" время военным заводам приходится нелегко: они до сих пор не научились продавать продукцию на высококонкурентном рынке.
Производителям приборов было несложно освоить выпуск высокотехнологичной медицинской техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ Производителям приборов было несложно освоить выпуск высокотехнологичной медицинской техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Производителям приборов было несложно освоить выпуск высокотехнологичной медицинской техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пандемия позволила уральским оборонщикам опережающими темпами выполнять поставленную президентом задачу диверсификации производства (раньше этот процесс называли конверсией). Напомним: российскому ОПК предстоит довести долю продукции неспециального назначения до 30 процентов к 2025 году и до 50 - к 2030. Однако на Урале уже по итогам прошлого года показатель достиг 35 процентов. Но это в среднем: есть заводы, у которых он по-прежнему близок к нулю, а есть передовики - в основном производители медицинской техники.

Уральская оборонка в пандемию нарастила выпуск гражданской продукции

Так, на Уральском оптико-механическом заводе "гражданка" почти достигла 41 процента. УОМЗ выпускает обширную линейку медицинских приборов, в том числе для лечения больных COVID-19: увлажнители дыхательной смеси, дефибрилляторы, пульсоксиметры и т.д. - и планирует ее расширять. Уральский приборостроительный завод и вовсе побил все рекорды - доля "гражданки" по итогам года составила 94,4 процента (в 2019-м - 68,2). Однако на предприятии понимают, что в 2021-м такого объема контрактов, как на пике пандемии, уже не будет.

Конечно, уральский ОПК научился изготавливать не только аппараты ИВЛ и уж тем более не пресловутые кастрюли, ставшие символом конверсии в 1990-е. Сегодня заводы используют для решения мирных задач военные наработки, производя вагоны, различные приборы и системы связи, высокоточный инструмент, радиофармпрепараты и другую высокотехнологичную продукцию - каждый по своему профилю. Как отмечает генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков, в списке компаний, выпускающих гражданскую продукцию, появились новые, а 15 предприятий в 2020-м увеличили ее производство, в том числе Егоршинский радиозавод, завод № 9, "Вектор", завод имени Калинина, комбинат "Электрохимприбор" и другие.

30-процентный уровень достигается сравнительно легко, а вот дальнейшее увеличение требует значительных усилий

И все же ситуация не безоблачна. Исследование, проведенное учеными Уральского федерального университета, показывает: 30-процентный уровень диверсификации достигается сравнительно легко, а вот дальнейшее увеличение требует значительных усилий.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Оборонные комплексы будут наращивать линейку гражданской продукции

- Предприятия ОПК могут разработать и начать серийный выпуск любых изделий, для них нет нерешаемых задач. Но для успешного производства гражданской продукции нужно еще научиться анализировать рынки, в том числе зарубежные, видеть свободные ниши, прогнозировать их развитие на 5-10 лет. И только после этого принимать решение о разработке такой продукции и ее производстве, а то и о формировании новых рынков, - рассуждает замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Главный вывод ученых: для успешной диверсификации оборонке нужен системный подход к управлению конкурентоспособностью, поясняет завкафедрой организации машиностроительного производства УрФУ Мария Прилуцкая. По ее словам, технология управления стоимостью жизненного цикла изделия применялась еще с 1950-х и сегодня не утратила актуальности.

Вот только сами представители ОПК признают: специалистов, способных осуществлять такой анализ и планирование, на заводах практически нет. И это при том, что непосредственно на предприятиях области работают 11 базовых кафедр, которые готовят кадры для ОПК, но здесь "в ассортименте" инженеры, а не маркетологи. И все же есть хорошая новость: как сообщил Владимир Щелоков, завершена разработка профстандарта "инженер-экономист" - такие специалисты остро необходимы ОПК, чтобы выпускать конкурентную гражданскую продукцию.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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