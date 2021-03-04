Многие россияне уже участвовали в краудфандинге - сборе денег на благотворительность, установку памятников или съемки кино. А с 1 января 2020 года нам стал доступен и краудлендинг - вложение средств в бизнес-проекты через специальные платформы. Его основное отличие - возврат инвестиций.

Первая инвестплатформа в рамках 259-ФЗ была зарегистрирована в июне прошлого года. На сегодня в реестр Банка России внесено 26, в том числе две в Свердловской области. Одна из них совсем новая, появилась только в январе 2021-го, другая успешно прошла тестирование. Причем это единственная инвестплатформа в стране, учрежденная государственным институтом развития - Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

Как работает этот механизм? Чтобы стать инвестором, достаточно зарегистрироваться на сайте. Через 5-10 минут придет СМС-подтверждение верификации. Инвесторами могут выступать как компании и ИП, так и физические лица, обладающие электронной цифровой подписью. Ознакомившись со списком предложений и выбрав проект, они перечисляют сумму на номинальный счет и заключают электронный договор с заемщиком. Неквалифицированные инвесторы имеют право "ссудить" от пяти до 600 тысяч рублей, профессиональные - до миллиарда. Планируемый доход составит 10-18 процентов годовых. Кто не готов тратить время на изучение инвестпроектов, может поручить это фонду, так риск не вернуть свои деньги меньше, но и ставка ниже. Если заявка не набрала нужный объем средств, инвестор вправе оставить деньги на номинальном счете или вывести с платформы.

Основное требование к заемщику - работа на территории Свердловской области. Стартап это или уже действующее предприятие, микробизнес или малый, значения не имеет, как и сфера деятельности. Запросить "народные деньги" могут только юрлица и ИП. Еще одна особенность нового инструмента - заемщик сам определяет срок сбора средств, время пользования ими и процентную ставку, основываясь на рекомендациях клиентских менеджеров. После заключения договора с инвестором он получает деньги с номинального счета оператора за вычетом комиссии - от 1 до 2,5 процента годовых. Досрочное погашение возможно, но с нюансом: проценты инвесторам придется вернуть за весь оговоренный срок.

Одна из причин появления инвестплатформы - бизнесу нужны "короткие" деньги. Например, чтобы выиграть тендер

- Одна из причин появления инвестплатформы - бизнесу нужны "короткие" деньги. Например, чтобы выиграть тендер. У нас налажена система ускоренного скоринга заемщиков, не только компаний, но и их директоров, учредителей. Она позволяет быстро оценить кандидата по 850 параметрам. Этот опыт будем применять и на платформе. Рейтинг присваивается проекту сразу при размещении заявки. Заемщики с высоким рейтингом в перспективе смогут получить и поручительство фонда, - рассказывает директор СОФПП Валерий Пиличев.

На платформе "ВДело" состоялась уже 21 сделка на сумму 95,7 миллиона рублей. При этом пять займов на сумму 22,6 миллиона предприниматели успели благополучно погасить, а по остальным нет просрочек, сообщил руководитель проекта Илья Сулла.

Деньги собирают на самые разные проекты. К примеру, компании "Радиофотоника" потребовалось 6,5 миллиона рублей на 70 дней, чтобы закупить средства технической защиты информации в рамках исполнения госконтракта. Два инвестора согласились дать такой короткий кредит. Компания "Капиталавто" запросила значительно большую сумму - десять миллионов на год. Деньги нужны на выполнение валютного контракта: закуп грузовых шин в Таиланде. Доходность по этой сделке тоже составит десять процентов годовых. ИП Константин Зенков привлек миллион на 92 дня, чтобы по договору подряда облицевать фасады зданий и установить пластиковые окна.

Пока собранные средства идут только на текущую деятельность или развитие бизнеса, но до конца года оператор платформы собирается ввести новый сервис - покупку доли в ООО.

- До вступления в силу 259-ФЗ у онлайн-ивесторов были огромные риски. Сейчас они защищены: инвестплатформы отчитываются о своей деятельности перед ЦБ. Кроме того, на них распространяются требования 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Юридически операторы не отвечают за возврат средств, все-таки инвестирование подразумевает риск, но стараются поддерживать репутацию, - поясняет Сулла. - В частности, мы отсекаем фейковые бизнес-проекты за счет рейтингования заемщиков. Также оно влияет на процентную ставку и размер комиссии.

По оценке министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, рынок кредитов малому и среднему бизнесу на Среднем Урале достигает 1,5 миллиарда рублей в месяц. Частные инвестиции могут дополнить традиционные банковские инструменты и бюджетные гранты. В отличие от обычного кредитования здесь сделки заключаются буквально в течение нескольких часов. Кроме того, профинансировать один проект могут сразу несколько человек. Документарную проверку заемщиков берет на себя оператор платформы.