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04.03.2021 21:52
Рубрика: Экономика

Должники поменялись местами

На Урале с пожилой женщины сначала потребовали вернуть переплату по пенсии, а потом еще и сами доплатили
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Письмо с известием, что пять лет ей переплачивали пенсию, получила жительница уральского города Реж Галина Дульцева. Пенсионный фонд сообщал: ежемесячно ей начисляли на 48 рублей больше, чем надо. Теперь все "лишнее" нужно вернуть.
В целом пенсионные права уральцев соблюдаются. Но порой восстанавливать справедливость все-таки приходится прокуратуре. Фото: Сергей Куксин/ РГ В целом пенсионные права уральцев соблюдаются. Но порой восстанавливать справедливость все-таки приходится прокуратуре. Фото: Сергей Куксин/ РГ
В целом пенсионные права уральцев соблюдаются. Но порой восстанавливать справедливость все-таки приходится прокуратуре. Фото: Сергей Куксин/ РГ

А пенсия-то у нее - всего 9,5 тысячи. К размеру начислений Галина Александровна претензий не имела: жизнь сложилась так, что было не до карьеры. Трое детей, один из них тяжело болел - онкология. Женщина долго стояла на бирже труда.

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А вот то, что она оказалась должницей, женщину очень расстроило. "Несправедливо это! И так получаю немного", - рассказывает "РГ" Галина Александровна.

А что закон говорит? "Есть постановление Конституционного суда РФ от 26 февраля 2018 года, - растолковал нам депутат Госдумы Дмитрий Ионин. - Там говорится, что на гражданина нельзя возложить бремя негативных последствий, связанных с ошибками, допущенными при назначении пенсии".

И действительно, проверка вскрыла техническую ошибку. Но какую! Оказалось, пенсию женщине, наоборот, недоплачивали. Сумма пенсионных выплат выросла до 10 168 рублей. И Галина Александровна получила компенсацию за пять лет.

По словам депутата, подобных историй немало. Каждый месяц он отправляет примерно по тридцать запросов на тему перерасчета пенсий.

Самая большая компенсация по недоплаченной пенсии в его практике - 370 тысяч рублей. Такую сумму два года назад получил пенсионер из Туринского района. Мужчина несколько лет пытался доказать ошибку в начислениях, но в территориальном отделении Пенсионного фонда России ему говорили, что расчеты верны.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области, правда, уверяют, что такие ошибки в начислениях у них все-таки единичны. Несоответствия в расчетах бывают связаны с применением пенсионного законодательства или техническими ошибками. И сотрудники фонда выявляют их сами. К примеру, пенсионерке из города Заречного Любови Васильевой увеличили пенсию на 300 рублей, заметив, что начисления за стаж ей выгоднее, чем за воспитание двоих детей.

По наблюдениям прокуратуры, в целом пенсионные права уральцев соблюдаются. Но порой восстанавливать справедливость все-таки приходится надзорному ведомству. Кому-то не учли районный коэффициент. Кому-то не включили в стаж работу, потому что специальность заявителя не входила в список профессий, за которые положены повышенные выплаты. Кому-то недоплачивали из-за работодателя.

Возьмите на заметку

Как проверить пенсию

В прокуратуре готовы разбираться по каждому заявлению. Главное, говорят, чтобы они были. Инициировать проверки без обращений граждан ведомство не может.

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Как бы то ни было, важно добиваться справедливости, а не пускать дело на самотек.

Если считаете, что пенсию начисляют неверно, первым делом следует получить разъяснения в территориальном или региональном отделении Пенсионного фонда - хоть устно, хоть письменно.

В случае, когда аргументы ведомства кажутся неубедительными, можно обратиться в прокуратуру по месту нахождения своего отделения Пенсионного фонда России с заявлением о проведении проверки.

"Прокуратура запросит всю необходимую информацию, - объясняют в региональном надзорном ведомстве, - и в случае выявления нарушения закона примет меры, направленные на восстановление пенсионных прав заявителя. Вплоть до обращения в суд за защитой его прав".

В регионах Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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