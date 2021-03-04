В одном из районов Ямала бензин подорожал на 21 процент за месяц

Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО провел мониторинг стоимости топлива в регионе и выяснил: в Губкинском, Надымском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском, Шурышкарском и Тазовском районах цена бензина выросла. Причем в последнем на 21 процент.

Прибавили в цене в январе и феврале марки А-95, марки А-92 и дизельное топливо. Эксперты связывают это с ограниченными сроками завоза. К территориям, где таких ограничений нет, относятся Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой и Ноябрьск.

"В адрес всех хозяйствующих субъектов, допустивших рост цен на нефтепродукты, направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорит начальник управления цен и тарифов в непроизводственной сфере Елена Ахметова.

В департаменте напоминают: на Ямале действует регулируемая торговая надбавка для формирования розничных цен на нефтепродукты - ее уровень не может превышать 10 процентов от закупа. Если продавец топлива не укладывается в эти параметры, он может попросить увеличить для себя эту надбавку.

Кстати

По данным на 24 февраля, литр А-95 в арктическом регионе в среднем стоил 50,66 рубля (по сравнению с началом года - удорожании на 2,42 рубля, за месяц - на 79 копеек). Средняя стоимость А-92 - 48,63 рубля (с начала года - рост на 2,21 рубля, за месяц - на 83 копейки). Литр дизтоплива обойдется ямальцам в 53,94 рубля (на 80 копеек дороже, чем в начале года, и на 63 копейки - с начала года месяца).