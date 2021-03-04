В Тюменской области в 2021-м сдадут больше соцобъектов, чем в прошлом

Правительство Тюменской области намерено не снижать темпы по строительству и вводу в эксплуатацию разных социальных объектов. Причем планка на календарный сезон взята очень серьезная. Как отметил начальник главного управления строительства (ГУС) Павел Перевалов, если в 2020-м на территории региона появилось 20 новых учреждений, то по итогам 2021-го ожидается прирост сферы еще на 30 зданий.

- Это не только дошкольные и общеобразовательные заведения, но и объекты спорта, культуры, здравоохранения. Все программы, будь они национального или регионального характера, например по замене ветхих зданий школ современными конструкциями, обязательно долгосрочные и нацелены на позитивные изменения в жизни местных жителей, - подчеркнул руководитель ГУС.

Итак, в текущем году в рамках нацпроекта "Демография" тюменцы получат пять детских садов: четыре из них расположатся в областной столице, еще один - в селе Евсино Голышмановского района.

Прямо сейчас кипит работа в двух садиках в микрорайоне Плеханово. Тот, что располагается у дома № 110/2 на улице Кремлевской, почти готов: его сделали по проекту зданий, поставленных в микрорайонах Войновка, Тура, Ямальский-1. Этот, под названием "Счастливое детство", станет очередным корпусом городского детсада № 50 - в очереди сюда записано более 250 человек. Дело, в принципе, осталось за малым: закупить оборудование (из муниципального бюджета для этого выделили 42 миллиона рулей) и пройти процедуру лицензирования. Восьмой корпус будет принимать в том числе деток с ограниченными возможностями здоровья, для чего в нем оформят логопедическую студию, сенсорную комнату, психолого-педагогический консультационный пункт.

Закончить второй детсад на улице Кремлевской обещают к началу лета. Подрядчик уверен, что это может случиться гораздо раньше. По какому образовательному проекту он начнет развиваться, пока неясно.

В это же время строители возводят три долгожданных садика в современных жилищных комплексах "Ново-Патрушево" (здесь выкладывают стены первого этажа и монтируют плиты перекрытия), "Видный" (добрались до последнего - третьего - этажа, ниже устанавливают окна и внутри здания тянут инженерную систему), "Юбилейный" (занимаются кровлей).

Кстати, с позапрошлого года благодаря нацпроекту "Демография" в Западной Сибири появилось 10 детсадов не только в новых микрорайонах, но и в старой городской застройке, сельских территориях. А по нацпроекту "Образование" в 2021-2022 годах город обретет и три новые школы - на Мысу, Московском тракте, в районе улиц Менделеева и Зелинского.