Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за "скоординированные попытки ввести других в заблуждение". Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года.

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности.