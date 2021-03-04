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04.03.2021 15:40
Рубрика: Общество

Роскомнадзор разработал требования к жилетам журналистов на митингах

Текст: Ирина Алпатова

Роскомнадзор предложил утвердить вид опознавательных знаков, которыми будут пользоваться СМИ на публичных мероприятиях. Приказ об этом размещен на портале проектов правовых актов.

Путин поручил обеспечить права журналистов

В комплект войдут бейдж с надписью "ПРЕССА" и специальный жилет. Бейдж должен быть размером 9,5х14 см, белого цвета. На нем помимо надписи будет фото журналиста, его ФИО и должность, название издания с номером регистрации, дата выдачи бейджа, инициалы, фамилия и подпись главного редактора. Жилет должен быть неонового зеленого цвета с надписями "ПРЕССА" на спине и груди.

На публичном мероприятии журналист должен иметь с собой редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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