Рособрнадзор: 98,5% девятиклассников сдали итоговое собеседование

Более 98,5% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку, успешно справились и получили "зачет", сообщает Рособрнадзор.

В испытании приняли участие 1 миллион 395,5 тысячи ребят. Напомним, "зачет" за собеседование - это допуск к ОГЭ.

- Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения - 10 марта и 17 мая 2021 года, - сообщает Рособрнадзор.

Когда планируется провести ОГЭ? Проект расписания выглядит так: 24 мая (понедельник) - русский язык; 25 мая (вторник) - русский язык; 27 мая (четверг) - математика; 28 мая (пятница) - математика.

ОГЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.